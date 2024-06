La Ville lance l'appel de candidatures pour les Prix de la langue française à Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal invite les personnes et les groupes dont les initiatives contribuent de façon importante au rayonnement du français dans la métropole à soumettre leurs candidatures pour les Prix de la langue française.

Les citoyennes et les citoyens ainsi que les organismes montréalais ont jusqu'au 28 juin 2024 pour proposer une candidature. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire disponible en ligne à l'adresse : https://montreal.ca/programmes/prix-de-la-langue-francaise.

Créés en 2022, ces prix de reconnaissance découlent du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024, qui est inscrit dans le plan stratégique de la Ville de Montréal. L'édition actuelle est présidée par M. Dany Laferrière, membre de l'Académie française.

Nouveauté cette année, quatre catégories sont maintenant proposées :

Provoquer la passion

Cette catégorie s'adresse à toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions ou à titre bénévole, transmet l'amour de la langue française en la plaçant au cœur de ses actions. Œuvrer ensemble

Cette catégorie s'adresse à tout groupe (organisme à but non lucratif, entreprise ou regroupement citoyen) ayant contribué à mettre en valeur la langue française dans sa mission principale ou dans le cadre d'un projet particulier. Faire rayonner

Cette catégorie vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais au rayonnement de la langue française au sein de la Francophonie, à l'échelle nationale ou internationale. S'investir pour l'avenir

Cette catégorie vise à reconnaître les formes émergentes et l'implication des jeunes Montréalaises et Montréalais à la valorisation de la langue française. Ce prix est remis à une personne de 35 ans et moins.

Les prix seront décernés lors d'une cérémonie le 30 octobre 2024, à l'hôtel de ville.

« J'invite les Montréalaises et les Montréalais à proposer la candidature d'une personne, d'un organisme ou d'une institution qui contribue à faire rayonner la langue française dans la collectivité. Il importe de célébrer les efforts déployés pour mettre en lumière notre langue commune et ce, de manière innovante et inclusive. La langue française fait la renommée de Montréal à travers le monde et ces Prix font partie des gestes importants posés par la Ville pour la promouvoir », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

