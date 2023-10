La Ville de Montréal soutient l'entrepreneuriat autochtone

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Afin d'encourager le milieu entrepreneurial autochtone de la métropole, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé un soutien financier à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) pour son projet « Soutien à l'entrepreneuriat pour les Autochtones évoluant à Montréal ».

« Je suis emballé par le projet de la CDEPNQL, qui permettra de propulser de nouvelles initiatives entrepreneuriales provenant de la communauté autochtone montréalaise puisque le soutien est offert par une organisation autochtone spécialisée en développement économique. L'établissement des bases du soutien entrepreneurial autochtone sur le territoire montréalais est crucial pour favoriser l'inclusion socioéconomique des membres de la communauté. Ce projet est directement aligné avec les priorités de notre administration et notre vision d'un développement inclusif qui ne laisse personne de côté. Nous sommes fiers de soutenir ce projet novateur », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Non seulement le projet va permettre de stimuler les entreprises autochtones de la métropole, mais le volet de la documentation nous permettra d'avoir une meilleure compréhension de leur situation entrepreneuriale, ce qui est essentiel dans la perspective de réconciliation actuelle. Ultimement, nous pourrons mieux identifier et soutenir les gens d'affaires issus de la communauté autochtone montréalaise grâce aux connaissances acquises. Des services plus adaptés pourront leur être offerts à Montréal. J'ai très hâte de voir les projets et les initiatives qui pourront émaner de ce nouveau partenariat entre la Ville et la CDEPNQL », a ajouté Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones.

« Nous sommes reconnaissants envers la Ville de Montréal. Ce soutien financier permettra à la CDEPNQL d'étendre son offre de services culturellement adaptée aux entrepreneures et entrepreneurs autochtones montréalais actuels et futurs. Nous sommes heureux de mettre notre expertise unique en développement économique au service de la communauté autochtone de la métropole, en collaboration avec la Ville de Montréal », a déclaré Mickel Robertson, directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Le projet de la Commission s'articule autour d'actions touchant deux volets de clientèle. Le premier comprend des actions qui visent l'accompagnement des entrepreneures et entrepreneurs autochtones dans le développement de leurs projets d'affaires. Les actions du deuxième volet ont pour objectif de sensibiliser et d'informer les conseillères et conseillers de l'écosystème de soutien entrepreneurial de la métropole.

Ce soutien financier favorise l'accès aux entrepreneures et entrepreneurs autochtones à des services plus adaptés à leurs besoins, une première pour la Ville de Montréal. Le service lié au projet sera offert à tous les Autochtones de Montréal, notamment aux jeunes, aux femmes et aux initiatives en économie sociale. Le soutien envers le projet de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui s'élève à 192 000 $ sur 2 ans, sera soumis à l'approbation du conseil municipal. Ce projet s'inscrit dans la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]