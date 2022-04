La Ville de Montréal souligne Yom HaShoah et investit 1,5 M$ dans le projet de nouveau Musée de l'Holocauste

MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le cadre de la cérémonie de Yom HaShoah au Musée de l'Holocauste, que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé un investissement de 1,5 M$ dans le nouveau Musée de l'Holocauste qui ouvrira ses portes en 2025 au 3535 boulevard Saint-Laurent, à proximité du Quartier des spectacles.

« Chaque année, la Ville de Montréal se joint à ses partenaires pour souligner la journée de commémoration, Yom HaShoah. Nous nous souvenons de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie et de toutes celles et ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver celle des autres. Depuis plus de 40 ans, le Musée de l'Holocauste Montréal œuvre à éduquer et à sensibiliser la population sur le génocide de millions de personnes juives. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui notre soutien au projet de déménagement du Musée à hauteur de 1,5 M$. Alors que le conseil municipal a reconnu le mois de mai comme Mois du patrimoine juif, la Ville réitère son engagement à célébrer les grandes contributions de la communauté juive au développement de Montréal et à lutter au quotidien contre l'antisémitisme dans la métropole. » a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« À deux pas du Quartier des spectacles, le nouveau Musée de l'Holocauste Montréal se dressera sur une artère emblématique. Notre administration soutient ce projet qui est fédérateur pour l'ensemble de notre collectivité. En favorisant le dialogue, l'écoute, la bienveillance, le Musée s'est taillé une place particulière dans nos cœurs. Le Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine, des actions qui font écho aux valeurs de la Ville de Montréal », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Ce soutien remarquable confirme l'engagement continu de la Ville de Montréal à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes de discrimination, notamment par l'éducation. Dans un contexte marqué par la montée des discriminations à l'égard des minorités, l'enseignement de l'Holocauste reste essentiel pour former des citoyens vigilants et respectueux de la diversité», a déclaré Richard Schnurbach, le président du Musée de l'Holocauste Montréal.

La mairesse de Montréal, accompagnée de Mindy Pollak, conseillère d'arrondissement d'Outremont et descendante de survivants de l'Holocauste, a participé à la cérémonie de Yom HaShoah dédiée à la mémoire des six millions de Juifs et de Juives assassinés par les Nazis pendant la Shoah. Plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette commémoration rappelle, année après année, que nous avons un devoir de mémoire pour que plus jamais nous ne revivions un tel niveau d'horreur et de haine.

Pour en savoir plus, visitez le site du Musée de l'Holocauste .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Sources : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], (514) 465-2591; Renseignements : Ville de Montréal - Division des relations de presse, [email protected]