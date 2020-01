La Ville de Montréal se prépare pour faire face aux conditions météo exceptionnelles

MONTRÉAL, le 11 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal se prépare pour faire face aux événements météorologiques majeurs annoncés au cours de la fin de semaine du 11 et 12 janvier 2020.

Des quantités importantes de pluie, de verglas, de neige ainsi que des changements brusques et rapides de température sont à prévoir, ce qui aura un impact sur les déplacements des Montréalaises et des Montréalais. La Ville s'active à maintenir un réseau routier et les trottoirs sécuritaires et accessibles pour toute la population.

Les quantités respectives des différentes précipitations sont encore susceptibles d'évoluer. Les équipes de déneigeurs des 19 arrondissements suivent les prévisions d'Environnement Canada ainsi que les données fournies à partir de ses 25 stations météorologiques pour adapter ses actions. Ces experts analyseront également la situation sur le terrain avec l'aide de l'escouade mobilité. Les activités d'épandage d'abrasifs et de fondants se poursuivront tant que la situation l'exigera.

Pour des conseils afin de se préparer à une tempête de neige, de verglas ou de blizzard, vous pouvez visiter le montreal.ca/articles/tempete-hivernale-majeure-comment-y-faire-face

