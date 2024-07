La Ville de Montréal s'engage à transformer un stationnement municipal en parc

MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Engagés à verdir et à dynamiser le secteur du Village des Rapides, la Ville de Montréal et l'arrondissement de LaSalle réservent un stationnement public municipal afin de le convertir en parc. Le terrain, stratégiquement situé au coin de la 2e Avenue et de la rue Centrale, deviendra un lieu animé, tout près de la rue commerciale.

« En mode laboratoire, l'arrondissement de LaSalle et la Ville de Montréal comptent tester les besoins de la communauté pour ce nouvel espace. En rassemblant la population autour du projet de parc, nous souhaitons préfigurer ensemble une vocation pérenne au lieu », a souligné le responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

« La conversion du zonage de cette aire de stationnement en un espace vert s'inscrit parfaitement dans l'orientation une transition écologique pour un avenir vert et résilient de la planification stratégique de LaSalle 2023-2030. En plus des efforts de revitalisation commerciale déployés par l'arrondissement et les gens d'affaires, ce projet s'harmonise avec notre désir de dynamiser la vie de quartier et de proposer des initiatives durables tout en créant des îlots de fraicheur », a souligné la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet.

L'échéancier prévoit une phase de conception en 2025, suivie du début des travaux à l'automne de la même année. Les détails spécifiques des aménagements prévus seront déterminés lors de la phase de conception.

