La Ville de Montréal renforce les efforts de propreté sur tout le territoire en 2025

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Déterminée à assurer la propreté dans les rues de la métropole le plus rapidement possible, la Ville de Montréal renforce ses efforts et injecte près de 6,2 M$ supplémentaires pour bonifier les opérations de nettoyage, dès ce printemps.

De cette enveloppe, une somme de 4 M$ de la Ville centre permettra notamment de dédier 27 000 heures additionnelles aux brigades de propreté dans tous les arrondissements et de bonifier les efforts de propreté au centre-ville. Un effort important auquel l'arrondissement Ville-Marie contribue à la hauteur de 2,2 M$ supplémentaires.

Nettoyage hâtif de la ville

Avec la fonte des neiges de plus en plus hâtive, la Ville et les arrondissements sont mobilisés pour devancer les opérations de propreté. Déjà, une partie de la machinerie utilisée pour le déneigement des trottoirs est convertie pour débuter de façon hâtive les opérations de nettoyage. La Ville a déployé, depuis le début de la semaine, 27 équipements pour nettoyer les trottoirs sur le terrain, ainsi que les brigades de propreté. À terme, la conversion des équipements de déneigement permettra de déployer 221 véhicules qui seront mis à la disposition des arrondissements pour leur permettre de débuter leurs opérations de propreté.

Plus de brigades de propreté, plus tôt, partout

Dans l'objectif de soutenir les arrondissements dans leurs efforts de nettoyage, la Ville de Montréal a dédié une enveloppe supplémentaire de 1,2 M$ qui permet de déployer 150 effectifs aux brigades de propreté, grâce à l'octroi de 5 contrats. L'ajout de 27 000 heures de nettoyage, spécifiquement dédiées aux artères commerciales de tous les arrondissements, représente une hausse de 25 %. Des parcours supplémentaires seront également ajoutés aux itinéraires des brigades. Alors que les brigades entrent normalement en poste au mois de juin, cette initiative permet de devancer les opérations de nettoyage sur le terrain et de les prolonger plus tard à l'automne. Le déploiement hâtif des brigades de propreté, dans l'ensemble des 19 arrondissements, permettra d'accélérer le balayage des trottoirs, le retrait des déchets ainsi que l'enlèvement de l'affichage libre sur le domaine public.

Renforcer les efforts de propreté dans le grand centre-ville

De son côté, l'arrondissement Ville-Marie redouble également d'efforts afin de poursuivre le renforcement des opérations de nettoyage. Il se dote d'une enveloppe supplémentaire de 2,2 M$ dédiée à la propreté, qui lui permettra d'ajouter des escouades de propreté dédiées aux parcs de l'arrondissement, et de procéder à des audits de propreté. Ces audits, réalisés de façon indépendante, permettront d'évaluer l'efficacité des opérations avec des indicateurs de performance.

Par ailleurs, l'arrondissement Ville-Marie bonifie ses brigades de propreté pour augmenter le nombre d'employés et les déployer 12 mois par année sur un territoire élargi, en collaboration avec des organismes de réinsertion sociale, dont TAPAJ, le Sac à dos et G.I.T.. Il augmente aussi son financement aux sociétés de développement commercial pour pérenniser leurs brigades respectives 12 mois par année et élargir les territoires desservis.

Faisant de la propreté une priorité, le budget de la Ville centre dédié à la propreté est passé de 51,2 M$ à 64,3 M$ par année entre 2021 et 2025. Une augmentation qui se reflète aussi du côté de l'arrondissement Ville-Marie, qui dédie plus de 30 M$ à la propreté cette année.

Citations

« Nous déployons des ressources et des efforts inégalés pour améliorer les opérations de nettoyage printanier qui sont essentiels à la qualité de vie de la population. Avec la fonte des neiges hâtive, nous avons saisi l'occasion pour adapter nos pratiques, devancer nos opérations et bonifier les équipes qui sont sur le terrain, dès maintenant. Pour soutenir les arrondissements dans leurs efforts de nettoyage, nous aurons 150 effectifs supplémentaires dans les brigades de propreté, qui prioriseront les opérations de nettoyage au centre-ville et sur les artères commerciales des 19 arrondissements », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La propreté est importante pour les citoyennes et les citoyens, mais également pour l'image de la ville à l'international. C'est pour cette raison que notre Administration en a fait une priorité et que nous n'hésitons pas à déployer tous les moyens afin de rendre les quartiers plus propres et d'augmenter la qualité de vie des gens qui y habitent », a déclaré l'élue responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif, Maja Vodanovic.

