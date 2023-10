La Ville de Montréal reconnaît le Quartier chinois comme lieu historique

MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'identifier le Quartier chinois de Montréal à titre de lieu historique. Cent ans après l'Événement historique national de l'exclusion des immigrants chinois de 1923 à 1947, reconnu par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) en juin 2003, la Ville de Montréal veut reconnaître l'importance de ce secteur chargé d'histoire et de l'immigration chinoise à la vitalité culturelle et économique montréalaise.

Au printemps 2021, un comité a été formé à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre de la Culture et des Communications, en réponse aux préoccupations de la communauté et d'organismes en patrimoine quant à l'impact de la pression immobilière sur le caractère patrimonial du Quartier chinois. Ce comité a pour mission de définir les moyens et les outils à déployer dans les meilleurs délais et à différentes échelles pour la protection de l'authenticité du patrimoine, de l'identité, des caractéristiques, de la spécificité des attraits et des pratiques culturelles du Quartier chinois de Montréal.

En décembre 2021, le comité a formulé cinq recommandations, dont celle d'adopter un règlement d'identification en vertu de l'article 121 de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) pour reconnaître le Quartier chinois et l'ancien faubourg Saint-Laurent à titre de lieu historique.

« Le Quartier chinois de Montréal est un secteur unique, dynamique et chargé d'histoire que nous sommes fiers de reconnaître à titre de lieu historique. Il témoigne de l'immigration chinoise au Canada et en particulier à Montréal, ainsi que de l'installation de communautés asiatiques dans ce secteur du centre-ville. Il s'agit du seul quartier chinois historique significatif préservé au Québec et dans l'Est du Canada, et du seul quartier chinois francophone en Amérique. Nous sommes déterminés à continuer de le faire briller et à soutenir la population qui l'habite et qui l'anime au quotidien », a souligné le responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

L'adoption du règlement d'identification du Quartier chinois de Montréal à titre de lieu historique se fera officiellement en 2024, à la suite d'une séance publique sur le projet qui aura lieu en novembre.

Le geste posé aujourd'hui s'inscrit en phase avec l'ensemble des actions réalisées et en cours pour l'avenir du Quartier chinois. Pour en savoir plus sur ces actions, cliquez ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

