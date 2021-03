La Ville de Montréal procède cette année à la réfection des rues du Pont, Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé l'octroi de deux contrats à l'entreprise Eurovia Québec Grands Projets inc. afin d'effectuer des travaux de reconstruction d'aqueduc, d'égout, de trottoirs et de chaussée, ainsi que de mise à niveau des stations de pompage sur les rue du Pont, Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Ces travaux représentent un investissement de plus de 5,8 M$.

« Au fil des ans, les infrastructures se détériorent et arrivent à la fin de leur durée de vie. Il est primordial d'investir de manière proactive et responsable, afin de procéder au remplacement des infrastructures avant que ne surviennent des bris qui nécessiteraient des travaux d'urgence. C'est exactement l'objectif que nous poursuivons avec ces travaux », a expliqué Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif et responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques.

« Des rues et des trottoirs remis à neuf amélioreront considérablement le confort des déplacements automobiles et piétons de Sainte-Geneviève. C'est pourquoi je salue cet investissement majeur qui sera bénéfique pour la population de notre arrondissement », a ajouté Normand Marinacci, maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Les travaux sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste auront lieu de juin 2021 à juillet 2022, tandis que ceux de la rue du Pont auront lieu de juin à novembre 2021.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]