La Ville de Montréal octroie près de 600 000 $ à des acteurs de la transition écologique

MONTRÉAL, le 7 août 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse de soutenir la réalisation de projets visant à accélérer la transition écologique de la Ville, des quartiers et de la population dans le cadre du Programme de contributions financières pour la transition écologique 2024 (PCFTE). Sélectionnés au terme d'un second appel à projets, des organismes à but non lucratif et des écoles de la Ville de Montréal se partageront la somme de 596 058 $.

« Nous sommes ravis de soutenir ces initiatives mobilisatrices qui montrent comment les idées novatrices peuvent mener à une ville plus verte et plus durable. Chaque projet sélectionné témoigne de l'engagement de nos citoyennes, de nos citoyens et de nos organismes locaux à faire de Montréal une leader en matière de transition écologique. Ce programme est le reflet de notre vision collective pour un avenir plus durable et résilient », a affirmé la responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

Créé en 2023, le Programme a pour objectif d'accélérer la transition écologique aux échelles de la Ville, des quartiers et des individus. Pour ce faire, il prévoit soutenir les projets d'OBNL et d'écoles qui appuient les objectifs du Plan climat 2020-2030. Le PCFTE est projeté sur trois ans (2023-2025).

Le volet 1 soutient la réalisation d'actions portant sur les thématiques suivantes : la réduction des émissions de GES, l'adaptation aux changements climatiques et la résilience climatique des communautés. Le volet 2 vise le développement des jardins pédagogiques dans les écoles.

Projets financés dans le volet 1 :

HMR Santé-Climat de l'Association pour la Santé Publique du Québec

Soutenir et participer à l'atteinte de la carboneutralité pour le nouvel Hôpital Maisonneuve-Rosemont en proposant une feuille de route vers un hôpital carboneutre au niveau énergétique.

Montant de la contribution : 34 000 $

Arrondissement concerné : Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie

Bouffe-Action de Rosemont du Pôle logistique alimentaire de Rosemont

Le Pôle logistique alimentaire de Rosemont est un projet qui vise la réduction du gaspillage alimentaire et l'amélioration de l'accessibilité à des aliments frais pour les personnes vulnérables par la valorisation d'invendus.

Montant de la contribution : 30 479 $

Arrondissements ciblés : Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Concertation et sensibilisation des usagers et usagères du ruisseau Pinel pour l'amélioration de la qualité de l'eau du Comité de la zone d'intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier

Le projet sensibilisera et concertera la collectivité de proximité sur la santé du ruisseau. Il permettra d'augmenter la résilience en établissant les actions concrètes qui devront être entamées pour que l'écosystème du ruisseau, ses berges et ses eaux s'améliorent.

Montant de la contribution : 19 500 $

Arrondissement ciblé : Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Le jardin de Mentana, le pas vers une transition écologique intergénérationnelle des Cuisines collectives du Grand Plateau

Depuis 2021, le projet est un outil important pour la transition écologique et la résilience climatique. Grâce à la subvention du PCFTE 2023, le jardin s'ouvre et les bénéfices du projet sont étendus aux jeunes du quartier. Pour les prochaines années, l'organisme souhaite maximiser son impact systémique en consolidant et en exportant ses programmes jeunesse vers d'autres arrondissements.

Montant de la contribution : 76 579 $

Arrondissements concernés : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal

Construis Ton Vélo de Cyclo Nord-Sud

Le projet vise à développer le pouvoir d'action des jeunes afin de favoriser l'égalité des chances. Pour cela, les jeunes apprennent à construire leur propre vélo et découvrir les infrastructures de leur environnement. Les jeunes sont outillés pour devenir des acteurs de la transition écologique.

Montant de la contribution : 20 000 $

Arrondissements concernés : Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Tisser des liens pour la résilience climatique : terre, alimentation et communauté autour du jardin des racines du foin d'odeur de l'Indigenous Health Centre of Tiohtià:ke

Le projet porte sur la résilience climatique de la communauté par le biais de l'autonomie alimentaire et de l'appartenance, pour les membres de la communauté indigène de Tiohtia'ke. Le projet prévoit d'agrandir un jardin urbain, de soutenir les bénévoles et les collaborateurs, et d'investir dans des équipements, du matériel et des fournitures.

Montant de la contribution : 30 000$

Arrondissement concerné : Ville-Marie

C-Vert des YMCA du Québec

C-Vert est un programme d'engagement environnemental et communautaire pour les jeunes de 14 à 16 ans. Le programme vise à outiller les jeunes afin qu'ils et elles deviennent des acteurs et actrices de changement dans leurs communautés.

Montant de la contribution : 49 500 $

Arrondissements ciblés : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Consolidation et développement de la Voisinerie de Parole d'excluEs

Le projet vise à coconstruire un lieu de rassemblement et de partage qui favorise la cohésion sociale, l'émergence de réseaux d'entraide et la capacité d'agir des citoyens et des citoyennes pour faire face aux aléas climatiques. S'articulant autour de 3 axes : milieux de vie verts, sécuritaires et de proximité ; prise de parole et démocratie participative et vivre-ensemble et solidarité, son objectif est la transition socio-écologique.

Montant de la contribution : 50 000 $

Arrondissement ciblé : Montréal-Nord

Structuration d'un réseau de Tiers-Lieux montréalais Tiers-Lieux de Solon

Le projet vise à assurer la coordination et la structuration d'un Réseau de Tiers-Lieux (pôles de résilience communautaire) à l'échelle de la vlle de Montréal, en unissant des représentants et des représentantes de l'ensemble des quartiers autour d'une vision partagée et reproductible.

Montant de la contribution : 30 000 $

Arrondissement ciblé : Tout le territoire de la ville de Montréal

Programme Cycliste averti de Vélo Québec association

Le programme Cycliste averti apprend aux élèves de 5e et 6e années à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome. Il allie des apprentissages théoriques et pratiques, sous la houlette des enseignantes et des enseignants, et permet aux élèves de faire l'expérience du vélo sur la route, en toute sécurité, grâce à l'encadrement d'instructeurs et instructrices spécifiquement formés.

Montant de la contribution : 45 000 $

Arrondissements ciblés : Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Verdun, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

La ruelle bleue-verte de Pointe-Saint-Charles : un projet de résilience communautaire de 7 à Nous

La ruelle bleue-verte de Pointe-Saint-Charles est un projet unique : une infrastructure verte de gestion durable des eaux pluviales qui offre l'occasion aux citoyens et aux citoyennes du quartier Pointe-Saint-Charles de l'entretenir, de se l'approprier et de la faire rayonner.

Montant de la contribution : 60 000 $

Arrondissement concerné : Le Sud-Ouest

Projets financés dans le volet 2 :

Les projets financés dans le volet 2 consistent en l'installation d'un jardin et la création d'ateliers de formation, d'éducation et de sensibilisation sur la pratique du jardinage et l'importance de se nourrir avec des aliments frais.

Jardins et ateliers pédagogiques du Dépôt centre communautaire d'alimentation

Nombre d'écoles touchées : 4

École Marc-Favreau École Mackay Centre École St-Luc - Annexe Prud'homme École des Cinq Continents

Montant de la contribution : 37 400 $

Arrondissement concerné : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Les Apprentis Jardiniers : Cultiver la connaissance et la durabilité du Réseau alimentaire de l'Est de Montréal (RAEM)

Nombre d'écoles touchées : 6

École Lambert-Closse École Ferland École Marc-Aurèle Fortin École Albatros École Des Roseraies École Saint-Octave

Montant de la contribution : 49 700 $

Arrondissements concernés : Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles, Saint-Léonard, Anjou.

Jardins urbains de l'Orée-du-Parc phase 2 de l'École primaire l'Orée-du-Parc

Nombre d'écoles touchées : 1

École l'Orée-du-Parc

Montant de la contribution : 10 500 $

Arrondissement concerné : LaSalle

Agriculture à l'année à Outremont de Outremont en famille

Nombre d'écoles touchées : 3

École Lajoie, École Saint-Germain-d' Outremont École Guy-Drummond

Montant de la contribution : 15 000 $

Arrondissement concerné : Outremont

Des tours nourricières au profit de l'éducation à la transition écologique de Groupe Pro-Vert

Nombre d'écoles touchées : 3

École Marie-de-L'Incarnation, Ecole Cœur-Immaculé-de-Marie École Saint-Henri

Montant de la contribution : 21 700 $

Arrondissement concerné : Le Sud-Ouest

Jardins scolaires axés sur la permaculture dans trois écoles de Pierrefonds-Roxboro de VertCité

Nombre d'écoles touchées : 3

École secondaire de L'Altitude, St. Anthony Elementary, École du Grand Chêne

Montant de la contribution : 16 700 $

Arrondissement concerné : Pierrefonds-Roxboro

