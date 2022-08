La Ville de Montréal inaugure le parc Saidye-Bronfman, rendant hommage à une figure importante de la philanthropie et de la communauté juive de Montréal

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, ont procédé, jeudi matin, à l'inauguration du parc Saidye-Bronfman, en compagnie de plusieurs membres de la famille Bronfman.

Situé à l'angle de l'avenue Victoria et de la rue Buchan, le parc Saidye-Bronfman a été aménagé dans le cadre de la reconversion de l'ancienne zone industrielle Namur-Jean-Talon en une nouvelle zone résidentielle baptisée « Le Triangle ».

D'une superficie de 8 214 m², le parc inclut notamment un pavillon, des jeux d'eau, ainsi qu'un mobilier urbain. Une attention particulière a été portée aux infrastructures qui ont été conçues afin de résoudre de nombreux enjeux urbains, dont la gestion des eaux de pluie et la réduction des îlots de chaleur.

« C'est un honneur d'inaugurer ce parc en présence de membres de la famille Bronfman, une famille qui a tant fait pour notre métropole. Je suis convaincue que cet espace sera très apprécié de la communauté et nous posons aujourd'hui un geste concret qui permettra d'honorer la mémoire de Mme Bronfman, une figure importante de la philanthropie et de la communauté juive de Montréal », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

« Nous pouvons être fiers de ce parc, qui a été aménagé selon les meilleures pratiques en matière de développement durable. Cet espace vert se veut un lieu rassembleur et qui contribue grandement à améliorer la qualité de vie des résident-es du nouveau quartier du Triangle », a ajouté la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

L'animation du pavillon a été confiée au Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges, qui recevra un financement de l'arrondissement.

La décision de nommer le parc Saidye-Bronfman fait suite à un appel de propositions amorcé dans l'esprit de l'opération Toponym'Elles, mise en place par la Ville de Montréal et visant à augmenter la visibilité des femmes dans la toponymie afin de souligner leur contribution à la société montréalaise.

Saidye Bronfman

Née à Plum Coulee, au Manitoba, en 1896, Saidye Rosner est l'une des quatre filles de Samuel Rosner et de Priscilla Berger Rosner, dont les familles se sont installées au Manitoba après avoir fui la Russie et ses pogroms antisémites. Après des études au collège pour filles Havergal et à l'Université du Manitoba, à Winnipeg, elle épouse Samuel Bronfman, chef de l'entreprise familiale œuvrant dans la vente de boissons alcoolisées. Ils s'installent à Montréal en 1924 et, grâce aux bonnes affaires de la compagnie Seagram, fondée en 1928, la famille Bronfman choisit d'investir dans le mécénat communautaire et artistique, notamment par la création, en 1952, de la Fondation de la famille Samuel et Saidye Bronfman. La Fondation subventionne des groupes communautaires et appuie les initiatives en éducation, en art, en conservation du patrimoine et d'autres initiatives de la communauté juive. Soulignons notamment la création du Centre Saidye Bronfman, en 1967 (renommé Centre Segal des arts de la scène en 2007), qui est situé dans le quartier Côte-des-Neiges, non loin du nouveau parc. Au cours de sa vie, Saidye Bronfman a financé de nombreuses œuvres caritatives et de nombreux prix, comme le prix Saidye-Bronfman du Conseil des arts du Canada, qui reconnaît l'excellence dans les métiers d'art depuis 1977. Madame Bronfman a participé aux activités de sa fondation jusqu'à son décès, en 1995, à l'âge de 98 ans.

