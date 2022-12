La Ville de Montréal est prête à affronter la saison hivernale 2022-2023

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la première précipitation importante de neige, les équipes de la Ville de Montréal sont sur le terrain afin de faciliter les déplacements, en déblayant et en ramassant la neige.

Cet hiver, pas moins de 7 984 places de stationnement incitatif gratuites, majoritairement disponibles la nuit, sont offertes à la population. Pour en connaître l'emplacement, les gens sont invités à consulter montreal.ca/deneigement .

L'Escouade mobilité se joint, encore cette année, aux opérations de déneigement afin de libérer les rues et les trottoirs pour que les équipements de déneigement ne soient pas retardés par des entraves.

Enfin, en plus des chargements déclenchés par la Ville, les arrondissements peuvent décider d'entreprendre un chargement de la neige supplémentaire, s'ils le jugent nécessaire.

L'hiver à Montréal, c'est :

Aidez nous à vous aider

6 550 km de trottoirs et 4 100 km de chaussées à déneiger ;

cinq opérations de chargement de neige par hiver en moyenne ;

environ 3 000 employés, au plus fort d'une opération de chargement de la neige ;

environ 2 200 appareils et équipements sur la route.

Les citoyennes et les citoyens contribuent à l'efficacité et la rapidité du déneigement en dégageant les rues et les trottoirs, en stationnant leur véhicule adéquatement et en utilisant les espaces de stationnement gratuits lors des opérations de chargement de la neige. La collaboration de toutes et de tous est très appréciée.

La Ville de Montréal invite la population à utiliser les outils à sa disposition afin de rester en tout temps bien informée. La population peut notamment consulter le site montreal.ca/deneigement pour suivre l'état d'avancement du chargement de la neige et pour consulter la carte des stationnements incitatifs.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]