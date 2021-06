La Ville de Montréal dévoile le nouveau visuel des couvercles d'égout et d'aqueduc

« Dans l'objectif de mettre en valeur le patrimoine montréalais, nous sommes heureux de dévoiler ces nouveaux couvercles de regard d'aqueduc et d'égout qui illustrent les origines et l'identité de Montréal. Ne négligeant aucun détail, la revitalisation des couvercles de regard est une belle occasion de mettre en valeur le talent artistique montréalais et l'histoire de la ville, là où on ne s'y attend pas. Aujourd'hui, Montréal emboîte le pas à d'autres métropoles, telles que Boston, Cologne, Munich et Toronto. Désormais, Montréal se distinguera par un visuel original et transformera un objet utilitaire et commun en une signature montréalaise », a déclaré Sylvain Ouellet.

« D'une vocation utilitaire et sécuritaire, les couvercles de regard d'égout de Montréal deviennent aujourd'hui de vraies œuvres d'art qui font partie de l'exploration urbaine, pratique en vogue partout dans le monde. Cette initiative apporte un élément d'attraction supplémentaire à notre ville et un véritable atout territorial et historique dont les touristes raffolent et dont les Montréalais.es seront fier.es », a affirmé Manuela Goya.

Le concept développé par l'artiste Luc Melanson présente l'identité et les origines de Montréal. À l'image des armoiries de la Ville, on y retrouve le lys, la rose, le chardon, le trèfle et le pin blanc. Ces symboles évoquent respectivement la France, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, principales terres d'origine des Montréalaises et des Montréalais. En son centre, on trouve le pin blanc, qui incarne la présence autochtone ancestrale sur le territoire.

Les couvercles ont fait leur apparition sur le territoire montréalais en 2020. Il est possible d'en voir sur la rue Peel, au sud de la rue Wellington, sur la place Jacques-Cartier, près de la rue Saint-Paul, et dans les nouvelles rues du campus MIL (Outremont). Ils se substitueront progressivement aux structures actuelles au cours des prochaines années, lors de leur remplacement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]