La Ville de Montréal devient propriétaire des actifs de Technoparc Montréal

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal devient aujourd'hui propriétaire des actifs de Technoparc Montréal, le plus grand parc de recherche scientifique du Canada. Elle prendra la relève de l'organisme, dont la notoriété est reconnue mondialement, en élargissant son modèle d'affaires à d'autres secteurs du territoire montréalais.

« Je remercie les membres du conseil d'administration qui, conjointement avec les villes de Saint-Laurent et de Montréal, ont su se montrer visionnaires, créatifs et innovants pour faire de Technoparc Montréal le parc de hautes technologies le plus prospère et durable au pays », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le contexte économique et immobilier a grandement évolué depuis sa création. Grâce à l'obtention du statut de métropole, la Ville a désormais la capacité de jouer pleinement son rôle de moteur économique et de développer ses pôles d'emplois. Nous croyons fermement que le développement du Technoparc, dans le respect de son héritage, jouera un rôle important dans la croissance économique de notre ville », a-t-elle ajouté.

Depuis sa création en 1987, les villes de Saint-Laurent et de Montréal ont investi plus de 200 M$ pour soutenir l'ensemble des opérations de Technoparc Montréal ainsi que la planification et le développement de ses infrastructures. Grâce au temps et aux efforts consacrés par le conseil d'administration à la gestion et au développement de l'organisme, la population montréalaise reçoit un legs substantiel, dont la valeur des actifs au rôle municipal est de 35 129 602 $ pour un passif de 4 273 018 $.

La Ville garde pour objectif l'accélération du développement économique de Montréal, la création d'emplois de haut niveau technologique et l'émergence d'une synergie entre les différents pôles d'emplois. Le soutien au Technoparc est indéfectible depuis les 30 dernières années et il demeurera une priorité pour la Ville.

« Dans le cadre de sa Stratégie de développement économique 2018-2022, Montréal investira près de 560 M$ pour le développement économique de la Ville d'ici 2022. L'importance accordée à l'innovation et au virage numérique que doit prendre l'économie, mais aussi la priorité accordée au développement du savoir et des talents ainsi que de la mobilité durable dans ses pôles d'emplois viendront aussi accélérer le développement du Technoparc », a conclu la mairesse.

Technoparc Montréal en quelques faits saillants :

Plus de 200 entreprises, dont plusieurs chefs de file mondiaux en recherche technologique, aéronautique, TI et sciences de la vie ;

Plus de 7 000 emplois à fortes valeurs ajoutées ;

Avec l'arrivée du REM, il sera situé à seulement une station de l'aéroport et à 15 minutes du centre-ville de Montréal.

