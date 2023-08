La Ville de Montréal annonce les équipes finalistes du concours d'architecture pluridisciplinaire du centre Gadbois

MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer les équipes finalistes du concours d'architecture pluridisciplinaire pour le projet de rénovation du centre Gadbois, qui permettra de doter le Sud-Ouest d'un bâtiment unique, répondant à l'excellence exigée en matière de design.

Les quatre équipes finalistes à l'issue de l'étape intermédiaire du concours, lancé en avril, sont composées de :

Atelier Big City + Cimaise, SNC-Lavalin inc., Groupe Geniex inc., Ambioner inc.; BGLA architecture + Design Urbain, Les Services EXP inc., Latéral; Prisme + ADHOC inc., GBI Experts-Conseils inc.; Ruccolo + Faubert Architectes inc., Marchand Houle & associés inc., SDK et Associés inc., Dupras Ledoux inc.

Le centre Gadbois accueille de nombreux organismes partenaires et constitue un lieu de rassemblement essentiel à la vie communautaire du secteur. Outre le maintien de l'état du bâtiment, le projet de rénovation et de reconstruction partielle est une occasion de réorganiser le centre en fonction des changements importants qui se sont opérés dans le contexte urbain depuis sa construction. Le projet vise également à mettre à jour les équipements sportifs, la configuration spatiale du centre et à mettre en valeur les éléments patrimoniaux du bâtiment.

« Montréal est une grande ville sportive et cela se reflète dans la qualité et l'accessibilité de ses installations, offertes à l'ensemble de la population montréalaise. C'est pourquoi nous choisissons d'investir pour améliorer l'état et la qualité des infrastructures récréatives et sportives, comme le centre Gadbois. Il s'agit d'un équipement sportif communautaire qui figure parmi les plus importants centres sportifs de Montréal. Dans ce contexte, nous souhaitons freiner la détérioration de ses installations, rétablir la fonctionnalité de la piscine et compléter l'offre globale en matière d'équipements sportifs afin de mieux adapter l'offre de services aux citoyennes et aux citoyens », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports.

« L'annonce des équipes finalistes pour l'emballant projet de rénovation et de reconstruction partielle du centre Gadbois est une excellente nouvelle, qui témoigne de l'avancement de ce projet, qui bénéficiera à termes aux citoyennes et aux citoyens du Sud-Ouest, mais aussi de tout Montréal. Les équipes finalistes devront proposer la création d'un équipement sportif de qualité, la mise en valeur des éléments patrimoniaux du bâtiment d'origine et une intégration urbaine exemplaire. Elles devront aussi s'assurer de renforcer le statut de Montréal comme Ville UNESCO de design. L'ambiance et l'effervescence des activités qui émaneront de ce centre renouvelé dynamiseront ce secteur en grande transformation », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets stratégiques et maire du Sud-Ouest.

L'équipe lauréate ainsi que la présentation du concept seront dévoilées à l'hiver 2024.

