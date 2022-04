La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 500 000 $ au Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie pour l'acquisition et la transformation du 6839 Drolet où logent 13 organismes communautaires

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 500 000 $ au Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie pour le projet d'acquisition du 6839, rue Drolet. Cette somme assure la pérennisation de la mission du Centre, qui rend accessibles des services aux personnes défavorisées économiquement et/ou socialement. La contribution de la Ville, conjuguée à celle de l'arrondissement, permettra de confirmer l'achat de l'immeuble et de remplacer son chauffage au mazout par un chauffage électrique.

« Nous faisons face à un manque criant de locaux disponibles pour loger des organismes communautaires. En se portant acquéreur du bâtiment, le Centre propose une façon innovante et audacieuse de maintenir des conditions abordables d'occupation pour 13 organismes qui jouent un rôle essentiel auprès des Montréalaises et des Montréalais les plus vulnérables. Le Centre innove non seulement par la mise en commun des locaux, mais également des services administratifs et des achats regroupés. Cette collaboration réduira les frais pour tous les occupants et alimentera le réseautage et la synergie entre les organismes », a déclaré la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif, Josefina Blanco.

« Nous sommes fières de soutenir l'innovation sociale et la transition écologique en contribuant à offrir aux organismes un bâtiment au chauffage décarboné. Nous nous réjouissons de la volonté du Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie de se conformer aux exigences de la Ville en matière de réduction des GES. Ainsi, nous poursuivons notre engagement collectif à accélérer la transition écologique, en posant des gestes concrets. », a ajouté la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

La contribution financière totale de la Ville de Montréal au projet s'élève à 650 000 $. Cette somme inclut le soutien financier de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie à hauteur de 150 000 $, exclusivement pour l'achat de l'immeuble. Aujourd'hui, la Ville de Montréal annonce un soutien financier de 500 000 $ pour l'année 2022, soit 300 000 $ pour l'achat de l'immeuble et 200 000 $ pour le changement du chauffage au mazout de l'immeuble au chauffage électrique.

« Cette transaction vient conclure une mobilisation historique de tous les organismes et acteurs sociaux de la Petite-Patrie. C'est toute une communauté qui s'est mobilisée autour de ce projet pendant plus de 10 ans. La Ville de Montréal, et l'Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, par leur engagement dès les premières heures de ce dossier, ont démontré un leadership exemplaire et les sommes consenties ont pu servir de levier pour aller chercher d'autres partenaires. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le milieu social et communautaire de La Petite-Patrie », a ajouté le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

« Après 10 ans, 4 mois et 17 jours, les groupes locataires du 6839 Drolet ont enfin réussi à maintenir la vocation communautaire du 6839 Drolet à Montréal. Ce long laps de temps à réaliser notre projet démontre bien les efforts, la persévérance, les apprentissages à développer, le partenariat à renouveler, les incertitudes à surmonter pour mener à bien ce type de projet. Nous avons tenu le coup car nous sommes conscientes que le marché des espaces locatifs dédiés aux organismes communautaires se dégradent d'année en année et qu'une occasion comme celle-là ne se présente pas souvent. L'accessibilité à des espaces adaptés aux réalités des organismes communautaires est un enjeu qui mérite toute l'attention de la classe politique. L'acquisition du 6839 Drolet par le Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie offre à des groupes communautaires la possibilité de ne plus vivre la précarité locative, cette précarité qui est le lot de trop de groupes communautaires », a souligné Anne Thibault, la présidente du Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie.

Pour l'année 2022, tous les locaux disponibles ont été loués à des organismes qui desservent une population locale vivant dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ou dont la mission a une portée plus régionale en agissant sur l'ensemble du territoire montréalais. Ces 13 organismes rejoignent chaque année 630 groupes qui à leur tour rejoignent 20 000 personnes.

Au bas de l'échelle

Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie (CRACPP)

Conseil canadien pour les réfugiés

Comité logement de la Petite-Patrie

Centre d'aide aux familles latino-américaines

Perspectives jeunesse

Mouvement Action-Chômage de Montréal (MAC)

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie (RTCPP)

Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)

Table régional des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP)

