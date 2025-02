OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La réussite économique à long terme du Canada nécessite que l'on soutienne les travailleurs pendant leurs transitions sur le marché du travail. Les industries émergentes et les nouvelles technologies exigent que les travailleurs acquièrent les nouvelles compétences dont ont besoin les employeurs dans les secteurs en croissance, et les travailleurs méritent d'être soutenus tandis qu'ils font le nécessaire pour les acquérir.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied la table consultative dirigée par les syndicats afin d'aider les travailleurs à acquérir les compétences qui correspondent aux besoins actuels du marché du travail et de soutenir ceux qui occupent des emplois à risque pour qu'ils effectuent la transition vers des emplois de bonne qualité. La table consultative a réalisé ses travaux de décembre 2023 à octobre 2024. Elle était présidée par la présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, et était composée de 14 autres dirigeants syndicaux de partout au Canada, dont l'expertise englobait l'ensemble des secteurs. La table consultative s'est penchée sur la façon dont les travailleurs peuvent composer avec les enjeux urgents auxquels ils sont aujourd'hui confrontés, notamment l'automatisation et les transitions continues dans l'économie.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé l'achèvement des travaux de la table consultative dirigée par les syndicats et la publication de son rapport définitif intitulé Les syndicats, moteurs de la prospérité : Un rapport de la Table consultative dirigée par les syndicats.

Le rapport présente des recommandations qui reflètent les points de vue uniques des dirigeants syndicaux faisant partie de la table consultative, notamment :

harmoniser les stratégies de perfectionnement des compétences et de la main-d'œuvre avec les besoins des industries et des secteurs;

appuyer les travailleurs, y compris les travailleurs âgés, qui doivent faire la transition depuis des secteurs en déclin vers des secteurs en croissance, et favoriser la reconnaissance des compétences transférables et la formation;

faire en sorte que les travailleurs aient accès à des possibilités d'apprentissage continu et puissent acquérir les compétences de base requises pour réussir à différentes étapes de leur carrière;

accroître les possibilités d'accéder aux métiers spécialisés et aux professions recherchées pour les femmes et les membres des groupes sous-représentés.

Le travail réalisé par les membres de la table consultative fait partie des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada, notamment le développement de priorités qui contribueront à créer une main-d'œuvre moderne et inclusive au Canada pour le XXIe siècle. Ces mesures aideront les travailleurs à faire la transition vers des emplois et des secteurs qui ont besoin d'eux, y compris des emplois verts dans le secteur de l'énergie, tandis que le Canada passe à une économie à faibles émissions de carbone.

La collaboration entre les travailleurs, les syndicats, les employeurs, les organisations patronales et le gouvernement permet d'obtenir un large éventail de points de vue qui sont le reflet de la réalité de la main-d'œuvre et des besoins relatifs au marché du travail au Canada.

« La meilleure façon de veiller à ce que notre économie se porte bien est de donner aux travailleurs une place à la table de discussion afin qu'ils nous aident à comprendre comment préparer la main-d'œuvre aux emplois du futur. Nous avons besoin de leurs conseils pour relever les défis liés au marché du travail en évolution, et c'est pourquoi je remercie la table consultative pour son travail. Je prends toutes ses recommandations en considération. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Pour relever les défis économiques et climatiques auxquels le Canada est confronté, il faut d'abord investir dans les travailleurs et les écouter. Cela signifie qu'il faut accorder la priorité à la création d'un plus grand nombre d'emplois de meilleure qualité, élargir les possibilités d'apprentissage en milieu de travail et inclure les travailleurs dans la prise de décisions. Les syndicats disposent des outils, du savoir-faire et de la créativité nécessaires pour créer une économie innovante, prospère et équitable. Le rapport de la table consultative dirigée par les syndicats rassemble les idées mises de l'avant par le mouvement syndical pour y parvenir. »

- La présidente du Congrès du travail du Canada et présidente de la table consultative dirigée par les syndicats, Bea Bruske

Faits en bref

La table consultative dirigée par les syndicats est composée de 15 dirigeants du milieu syndical, qui ont été choisis en fonction de leur connaissance des questions relatives au marché du travail, notamment en ce qui concerne l'équité, la diversité et l'inclusion, et de leur leadership tant au sein de leurs communautés qu'à l'extérieur de celles-ci :

Bea Bruske , présidente du Congrès du travail du Canada (présidente de la table);

Mariam Abou-Dib, directrice exécutive, Teamsters Canada



Rob Ashton , président, Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada

Bert Blundon , président, Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public

Patrick Campbell , directeur régional canadien, Union internationale des opérateurs ingénieurs

David Chartrand , vice-président général canadien, Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale

Roxanne Dubois , adjointe exécutive à la présidente nationale, Unifor

Meg Gingrich , adjointe au directeur national, Syndicat des Métallos

Julien Laflamme , conseiller politique au comité exécutif, Confédération des syndicats nationaux

Angella MacEwen , économiste principale, Syndicat canadien de la fonction publique

Travis Merrett , représentant international - Relations gouvernementales canadiennes, Fraternité internationale des ouvriers en électricité

Jessica Olivier-Nault , directrice - Service d'actions féministes et d'équité salariale, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Linda Silas , présidente, Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers

Sharleen Stewart , présidente, SEIU Healthcare

Sean Strickland , directeur exécutif, Syndicats des métiers de la construction du Canada

