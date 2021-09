Le don servira à financer Spirit North, un organisme qui vise à améliorer la santé physique et mentale grâce au sport et au jeu

TORONTO, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Soucieuse d'appuyer des programmes de santé pour les jeunes Autochtones, la Sun Life est heureuse d'annoncer un don de 400 000 $ à Spirit North. Cet organisme veut outiller les jeunes grâce au sport et au jeu. L'objectif est d'améliorer la santé physique et mentale des jeunes tout en développant leur résilience et leurs aptitudes en leadership. Répartie sur deux ans, l'aide de la Sun Life permettra à Spirit North d'étendre ses programmes à sept autres communautés au Canada. Environ 7 000 jeunes Autochtones pourront en profiter.

Ce don s'inscrit dans les engagements de la Sun Life en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et dans sa Raison d'être : aider les Canadiens à atteindre un mode de vie sain. En appuyant des organismes comme Spirit North, la Sun Life vise à éliminer les obstacles que rencontrent les jeunes qui vivent dans les communautés autochtones. Elle veut notamment faciliter l'accès à des ressources en santé et en mieux-être pour rendre notre pays plus inclusif et plus équitable.

« La pandémie a fait ressortir l'importance de la santé physique et mentale. Elle a aussi mis en lumière le fait que certaines populations au pays sont moins bien desservies. Nous devons aider les personnes qui ont accès difficilement aux services de santé ou qui présentent des risques de développer une maladie chronique, explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Ce partenariat aide les jeunes Autochtones à sortir, à bouger et à entrer en contact avec les autres enfants. Le programme Spirit North favorise l'adoption de saines habitudes et l'acquisition d'aptitudes qui aideront ces jeunes à atteindre leurs objectifs à long terme. »

Spirit North est un organisme national de bienfaisance fondé par Beckie Scott, championne olympique. En partenariat avec les écoles et les collectivités, il aide les jeunes Autochtones à développer leur résilience et leurs aptitudes en leadership et à surmonter les obstacles en matière de santé et de mieux-être. L'organisme collabore avec quelque 60 communautés et dirige des programmes de sports et d'activités partout au pays. Son modèle axé sur la communauté élimine les entraves à la participation, comme l'isolement géographique et les obstacles socio-économiques. Il intègre les traditions culturelles, les valeurs et les croyances pour créer des programmes pertinents pour chaque communauté.

« Nous sommes ravis de recevoir ce don de la Sun Life, car nous savons qu'il nous aidera grandement à joindre plus de jeunes Autochtones. Les faire participer à des activités significatives axées sur la santé et le mieux-être est plus important que jamais, explique Beckie Scott, fondatrice et présidente de Spirit North. Le soutien de la Sun Life aura des effets positifs sur la vie de centaines d'enfants. Le pouvoir transformateur du sport et du jeu ne serait pas possible sans l'aide de généreux donateurs. »

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale étant également une priorité importante, la Sun Life soutient des organisations et des programmes axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

Elle forme aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

