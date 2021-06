En appui à la création d'un réseau de cliniques par l'entremise de

l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill

TORONTO, le 22 juin 2021 /CNW/ - La Sun Life fait un don de 800 000 $ à l'Université McGill pour aider les populations à risque les plus durement touchées par le diabète à Montréal : communautés autochtones, personnes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. La somme, répartie sur trois ans, appuiera l'École des sciences infirmières Ingram et servira à la création d'un réseau de cinq cliniques. Les cliniques seront implantées dans divers quartiers de Montréal, en collaboration avec les organismes communautaires partenaires qui travaillent avec ces groupes à risque. Ces cliniques seront axées sur trois domaines clés d'intervention : réduire le risque de complications liées au diabète grâce au dépistage, promouvoir l'adhésion au traitement, et mettre l'accent sur l'importance de l'alimentation et de l'exercice physique.

« Le diabète est l'une des maladies les plus en croissance dans le monde. La Sun Life s'est engagée à prévenir cette maladie tout en aidant les personnes atteintes de diabète et de prédiabète à atteindre un mode de vie sain, indique Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. Nous travaillons depuis longtemps à améliorer la santé et le mieux-être des collectivités, et nous croyons que tout le monde mérite d'avoir du soutien pour assurer son mieux-être. Nous sommes donc très heureux de nous associer avec l'École des sciences infirmières Ingram pour mettre en place ces importants programmes. Nous vivons et travaillons à Montréal. Il est essentiel de répondre aux besoins des populations vulnérables qui y vivent aussi pour assurer un avenir sain et durable au Canada. »

En bâtissant un réseau de cliniques dirigées par du personnel infirmier, l'École des sciences infirmières Ingram pourra offrir des services aux populations les plus disproportionnellement défavorisées. Ces communautés continuent de subir la pandémie de plein fouet, et les organismes qui s'occupent de ces groupes sont aux prises avec une demande sans précédent. Les nouvelles cliniques aideront à réduire l'effet de la pandémie sur la santé et le mieux-être des personnes à risque.

« Ces cliniques dirigées par du personnel infirmier - rendues possibles grâce au soutien de la Sun Life - nous aideront à remplir notre mandat auprès de la collectivité tout en offrant une expérience unique de stage en première ligne aux membres de la communauté étudiante, souligne la Dre Anita Gagnon, doyenne associée et directrice de l'École des sciences infirmières Ingram. Il est essentiel que nos élèves reçoivent la meilleure éducation possible en matière de soins infirmiers cliniques. Pour atteindre cet objectif, nous devons les exposer à un large éventail de problèmes de santé vécus par des Canadiens dans différents environnements communautaires. »

La crise du diabète touche plus de 463 millions de personnes dans le monde. Depuis 2012, la Sun Life s'est engagée à verser plus de 38 millions de dollars pour la sensibilisation, la prévention et les soins liés au diabète à l'échelle planétaire. Bâtir des collectivités saines, y compris en appuyant des initiatives liées au diabète, est un aspect important du plan de durabilité et de la raison d'être de la Sun Life. Pour en savoir plus sur la façon dont la Sun Life crée un avenir plus durable et radieux, lisez notre Rapport sur la durabilité 2020.

La Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité. Nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans le domaine de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins) et la santé mentale, en soutenant des organisations et des programmes axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat. Ils contribuent à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill

L'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill abrite un siècle d'innovation et d'excellence, dans un environnement qui permet aux élèves d'exceller, d'innover et de représenter avec fierté la profession infirmière, en prévision de leur carrière en première ligne de la santé publique à l'échelle mondiale. La mission de l'École des sciences infirmières Ingram est de former le personnel infirmier actuel et futur, de faire progresser l'art et la science des soins infirmiers, et d'optimiser la santé et l'équité dans le monde grâce à l'excellence académique, à l'approche fondée sur les forces, et à l'innovation. Les dons versés s'ajoutent à l'ambitieuse campagne de financement de 2 milliards de dollars « Forgé par McGill : La campagne de notre troisième siècle » lancée par l'Université pour appuyer ses objectifs de recherche, de découverte et d'apprentissage. Pour en savoir plus : https://www.mcgill.ca/nursing/fr

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Relations publiques

Sun Life

438-341-3884

[email protected]

Christina Kozakiewicz

Responsable des communications

École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill

514-562-4376

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.