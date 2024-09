TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle versait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge du Vietnam en soutien aux sinistrés du typhon Yagi qui a dévasté le pays. Il s'agit de la plus forte tempête à avoir frappé l'Asie cette année. Le mauvais temps qui en a résulté a fauché des centaines de vies humaines et fait sortir de leur lit les rivières en crue, causant des inondations dans le sud de la Chine et en Asie du Sud-Est.

« La situation au Vietnam est désastreuse, mais nous sommes présents pour nos Clients, Employés, conseillers et pour les gens des collectivités frappées par le typhon Yagi, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Ce don offrira un soulagement immédiat aux populations touchées et soutiendra les efforts de guérison et de reconstruction. La communauté mondiale et nous avons à cœur de travailler ensemble pour fournir les ressources et l'aide nécessaires en cette période difficile. »

Exerçant ses activités au Vietnam et ailleurs en Asie, la Sun Life souhaite que l'annonce d'aujourd'hui permette à la Croix-Rouge vietnamienne de secourir les sinistrés en distribuant de l'eau potable, des trousses d'urgence et des articles de première nécessité. Le don contribuera aussi aux efforts de reconstruction visant les familles qui résident dans les régions gravement touchées par la tempête et les inondations.

Les gens souhaitant aider sont invités à faire un don à la Croix-Rouge du Vietnam (en anglais).

