La Sun Life s'engage à verser 1 M$ sur trois ans pour répondre à la demande croissante de programmes en santé physique pour les jeunes autochtones du Manitoba et du Yukon.

TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La Sun Life élargit son partenariat actuel avec Spirit North et s'engage à verser 1 M$ sur trois ans. Cette somme permettra d'offrir des programmes en santé physique à environ 6 000 jeunes autochtones au Manitoba et au Yukon.

« Des millions de personnes au pays sont prédiabétiques ou vivent avec le diabète de type 2. Les jeunes autochtones sont 25 foisi plus susceptibles de recevoir un diagnostic de diabète de type 2 que les jeunes non autochtones », explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. « En élargissant l'accès à des activités physiques, nous aidons les jeunes autochtones à être actifs et prioriser leur santé. Nous espérons que notre partenariat aura un réel impact sur les gens qui n'ont peut-être pas accès à des programmes communautaires importants ».

Spirit North collabore avec les communautés autochtones pour créer et proposer des activités physiques et des programmes liés aux territoires. La culture, les traditions, la langue et les valeurs propres à chaque communauté sont prises en compte. Les enfants et les jeunes peuvent faire des activités comme le ski de fond, la raquette, le canot et la construction d'abris pendant l'année scolaire.

« Nous remercions chaleureusement la Sun Life de son soutien et de l'impact qu'il aura sur nos programmes. Nous pourrons ainsi rejoindre et intéresser davantage d'enfants et de jeunes autochtones partout au pays », souligne Beckie Scott, fondatrice et présidente-directrice générale de Spirit North. « Avec la Sun Life, nous permettrons à certains des jeunes les plus vulnérables et marginalisés au pays d'avoir accès à des programmes de sport et de jeux de grande qualité. Ces programmes ont une incidence démontrée sur la santé et le mieux-être. C'est une solution gagnante pour tout le monde. Nous sommes très fiers d'emprunter ce parcours ensemble ».

Le partenariat de la Sun Life avec Spirit North a débuté en 2021 et il a permis d'aider plus de 1 500 jeunes autochtones. Dans le cadre d'un sondage, 89 % des répondants ont dit qu'en participant à ces programmes, ils suivaient ou dépassaient les recommandations d'activité physique de l'OMS, soit 60 minutes par jour. Et 100 % des parents de participants ont noté une amélioration du niveau global de joie et de santé chez leur enfant.

D'ici la troisième année, la somme versée aura permis d'offrir davantage de programmes dans 10 communautés au Manitoba et quatre communautés au Yukon.

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life aide les gens à adopter un mode de vie sain grâce à des programmes de santé et de mieux être préventifs et proactifs pour bâtir des collectivités plus fortes, plus en santé et plus inclusives. Pour en savoir plus sur les efforts de durabilité de la Sun Life, cliquez ici.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

Spirit North

Spirit North est un organisme national de bienfaisance misant sur les activités liées aux territoires pour améliorer la santé et le mieux-être des jeunes. Ainsi, ils pourront tout accomplir, que ce soit dans le sport, à l'école ou dans la vie. Grâce aux liens créés, les enfants apprennent, grandissent et s'épanouissent pour éventuellement contribuer à la santé, à la force et au dynamisme de leur communauté.

Travaillant en partenariat avec les écoles et les communautés, Spirit North a permis à plus de 13 000 jeunes autochtones de participer à divers programmes dans 101 communautés et 181 écoles en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest. Et ce n'est que le début!

Pour en savoir plus, consultez le site spiritnorthxc.ca.

i http://mchp-appserv.cpe.umanitoba.ca/reference/T2DM_Report_web.pdf (page xxv) (en anglais)

SOURCE Financière Sun Life Canada