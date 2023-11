La Sun Life prend des engagements pluriannuels auprès du Réseau universitaire de santé et de la SickKids Foundation

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Sun Life a dépassé le cap des 50 millions de dollars investis depuis 2012 dans la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale par l'entremise de partenariats stratégiques avec des organisations venant en aide aux plus vulnérables. Ce seuil a été franchi grâce au renouvellement de deux partenariats - un avec le Réseau universitaire de santé (RUS) et un autre avec la SickKids Foundation - qui aideront à favoriser un mode de vie sain pour les années à venir.

« Dans un contexte où les taux de diabète et de prédiabète augmentent à l'échelle mondiale, il est plus important que jamais de répondre aux besoins en santé des gens et des collectivités, explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. Les partenariats innovants de la Sun Life aident à combler les lacunes en matière d'accès et à susciter des résultats positifs en santé. Nous sommes enchantés de franchir ce cap important, qui témoigne de notre volonté d'aider la population à atteindre un mode de vie sain. »

Réseau universitaire de santé

En partenariat avec l'Institut de réadaptation de Toronto du RUS, la Sun Life s'engage à investir 750 000 $ supplémentaires sur trois ans dans le programme monDiabète et les ressources du Sun Life Diabetes College. C'est en 2015 que la Sun Life a lancé ce partenariat avec l'Institut en s'engageant à verser 1 million de dollars sur cinq ans pour la création du Sun Life Diabetes College. Le partenariat a ensuite été renouvelé en 2020 avec un autre engagement de 600 000 $ sur trois ans.

Le nouvel investissement permettra de mettre au point des ressources en prévention du diabète adaptées à la culture pour les communautés noires et autochtones. Il permettra aussi de moduler le contenu de monDiabète selon les besoins uniques des jeunes adultes vivant avec le diabète ou le prédiabète. Ce financement devrait aider 2 800 personnes au cours du prolongement du partenariat.

« Nous remercions de tout cœur la Sun Life pour le renouvellement de ce partenariat qui aidera le RUS à développer des ressources essentielles en matière de diabète », affirme le Dr Paul Oh, directeur médical du programme de réadaptation et de prévention des maladies cardiovasculaires du RUS. « Ce financement nous aidera à offrir des programmes de réadaptation et de formation sur mesure à certaines des populations les plus à risque, et ce, d'une façon accessible et pertinente pour elles. »

Les ressources du Sun Life Diabetes College ont été consultées par plus de 220 000 utilisateurs depuis 2015. Et dans une récente étude sur le programme monDiabète, les participants ont indiqué que leur niveau quotidien d'activité physique avait augmenté de 25 % et que leur glycémie avait diminué de 10 % en moyenne.

Pour en savoir plus sur le Sun Life Diabetes College et le programme monDiabète du Réseau universitaire de santé, cliquez ici.

SickKids Foundation

Dans le cadre de son partenariat avec la SickKids Foundation, la Sun Life s'engage à verser 700 000 $ sur trois ans pour la création du programme BALANCE. Cette initiative de prévention du diabète de type 2 et de gestion du poids chez l'enfant repose sur un encadrement de santé mentale en groupe de 12 semaines dans lequel les jeunes apprennent à adopter et à maintenir des comportements sains.

Ce nouvel investissement couvrira les coûts de conception et de mise en œuvre du programme BALANCE la première année. Il financera ensuite l'élargissement du programme à 10 organisations partenaires en Ontario au cours de la deuxième et de la troisième année. Par cette initiative, la Sun Life espère toucher 1 000 jeunes de 10 communautés ontariennes.

« La SickKids Foundation est fière de s'associer à la Sun Life pour donner vie au programme BALANCE. Ce programme vise à réduire les risques liés au diabète de type 2 chez les jeunes et les enfants vulnérables en leur inculquant de saines habitudes de vie et en renforçant leur résilience », déclare Stefanie McPherson, vice-présidente intérimaire des partenariats commerciaux et communautaires de la SickKids Foundation. « Grâce à l'engagement et au soutien généreux de la Sun Life, nous pouvons continuer à nous battre pour la santé de chaque enfant. »

Pour en savoir plus sur la SickKids Foundation, cliquez ici (en anglais).

Diabète : investir dans les soins et la prévention pour aider les gens à atteindre un mode de vie sain

Les activités philanthropiques de la Sun Life reflètent une volonté d'aider les gens à atteindre un mode de vie sain. Dans l'objectif d'avoir une incidence réelle sur les collectivités qu'elle sert, la Sun Life emploie ses ressources - notamment son personnel et son expertise - pour faire avancer la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale. Découvrez les partenariats philanthropiques que la Sun Life a conclus récemment. Ils sont axés sur la prévention du diabète et la promotion de l'activité physique chez les jeunes.

Canada

États-Unis (sites en anglais)

Asie (sites en anglais)

En répondant aux besoins des plus vulnérables, nous pouvons bâtir un avenir sain et durable pour tous. Découvrez l'incidence de la Sun Life dans la société : sunlife.com/durabilite.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel et les conseillers de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout dans le monde en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité .

À propos du Réseau universitaire de santé

Le Réseau universitaire de santé (RUS) englobe actuellement l'Hôpital Toronto General, l'Hôpital Toronto Western, le Princess Margaret Cancer Centre, l'Institut de réadaptation de Toronto et le Michener Institute for Education.

Classé parmi les cinq meilleurs réseaux hospitaliers au monde, le RUS traite des cas complexes et mène des recherches étendues, ce qui en fait une référence nationale et internationale en matière de découverte, de formation et de soins aux patients. Le RUS possède également le plus grand programme de recherche hospitalière au Canada. Il effectue des recherches majeures dans les domaines suivants : cardiologie, transplantation, neurosciences, oncologie, innovations chirurgicales, maladies infectieuses, médecine génomique et médecine de réadaptation. Le RUS est le seul centre hospitalier au Canada à disposer de son propre établissement voué exclusivement à l'enseignement des sciences de la santé appliquées. Pour son volet recherche, le RUS est affilié à l'Université de Toronto.

À propos de la SickKids Foundation

Créée en 1972, la SickKids Foundation recueille des fonds pour The Hospital for Sick Children (SickKids). Elle est le plus grand organisme de financement philanthropique pour la recherche, l'enseignement et les soins en santé pédiatrique au Canada. Les dons sont d'ailleurs une source essentielle de financement pour l'hôpital SickKids, l'un des plus importants établissements de soins de santé pédiatrique au monde. Grâce à la générosité de la collectivité, la SickKids Foundation a généré plus de 205 millions de dollars de recettes au bénéfice de la santé pédiatrique pour l'exercice qui s'est achevé le 31 mars 2023. L'avenir réside dans des soins de précision pour tous les enfants - et SickKids a une longueur d'avance. Joignez-vous au mouvement : HealTheFuture.ca (en anglais).

Renseignements pour les médias :

Sun Life Ariane Richard Gestionnaire, relations publiques Bureau du président, Québec Tél. : 438-364-6807 [email protected] Fondation du RUS Jennifer Di Santo Directrice, image de marque Tél. : 437-230-8391 [email protected] SickKids Foundation Tania Kwong Directrice adjointe, relations publiques Tél. : 416-801-5525 [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.