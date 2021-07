TORONTO, WELLESLEY, Mass. et BALTIMORE, le 1er juill. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Pinnacle Care International, Inc. (« PinnacleCare »), un chef de file aux États-Unis en orientation dans le système de santé et en intelligence médicale.

Établie au Maryland, PinnacleCare compte quelque 170 employés et plus de 20 ans d'expérience dans son domaine. Elle aide sa clientèle à mieux comprendre les différentes options de soins en cas de sérieux problèmes de santé. PinnacleCare sera intégré au secteur de l'assurance en excédent de pertes et de l'assurance-santé de la Sun Life aux États-Unis, le plus important fournisseur indépendant d'assurance en excédent de pertes du pays.

Grâce à cette acquisition, le secteur de l'assurance en excédent de pertes et de l'assurance-santé de la Sun Life ira au-delà du modèle traditionnel où l'employeur se fait rembourser les coûts liés aux problèmes de santé graves d'un employé une fois que celui-ci a reçu les soins. Par l'intermédiaire de PinnacleCare, ce secteur sera en contact étroit avec l'employé dès que le diagnostic sera posé, et ce, afin d'améliorer la totalité de l'expérience et l'efficacité des soins pour l'employé et l'employeur. Cette transaction crée une offre intégrée unique dans le marché de l'assurance en excédent de pertes.

À l'heure actuelle, PinnacleCare offre ses services à plus de deux millions de personnes, par l'intermédiaire d'employeurs ou directement à des particuliers. Grâce au vaste réseau de distribution de la Sun Life et à ses relations avec les employeurs, PinnacleCare pourra offrir ses services à une plus large clientèle tout en continuant à servir ses clients actuels. La Sun Life et PinnacleCare élaboreront ensemble de nouvelles solutions pour les clients du secteur de l'assurance en excédent de pertes et de l'assurance-santé. La Sun Life explorera la possibilité d'offrir les services de PinnacleCare aux participants de ses autres régimes de garanties collectives aux États-Unis.

Pour accéder à la fiche de renseignements relative à cette annonce, cliquez ici (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 304 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Aux États-Unis, la Sun Life est l'un des plus importants fournisseurs de garanties collectives et compte comme clientes plus de 55 000 entreprises de petite, moyenne et grande taille partout au pays. Les assurances vie, dentaire, invalidité et en excédent de perte, ainsi que la gestion des absences, la couverture des frais d'optique et des soins de santé complémentaires et les garanties facultatives font notamment partie du vaste portefeuille de produits et services d'assurance qu'offre la Sun Life aux États-Unis. La Sun Life et ses sociétés affiliées emploient environ 5 500 personnes dans son secteur américain de la gestion d'actifs. La Sun Life Assurance Company of Canada (à Wellesley Hills, au Massachusetts) se charge d'établir les contrats d'assurance collective, sauf à New York, où ils sont établis par la Sun Life and Health Insurance Company (U.S.) située à Lansing, au Michigan. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/us.

À propos de PinnacleCare

PinnacleCare est une société privée spécialisée dans les services d'aiguillage dans le système de santé et l'intelligence médicale. Elle a comme mandat de veiller à ce que tous les participants voient leurs attentes les plus élevées comblées en ce qui a trait à leur santé et leur mieux-être. L'approche personnalisée de PinnacleCare associe de façon unique des ressources médicales exceptionnelles et une gamme de services et de soins hors pair. Les participants ont ainsi accès au nec plus ultra des soins et à des conseils d'experts qui les guident dans les dédales du système de santé. Et ils sont assurés d'avoir le meilleur état de santé possible, au pays et à l'étranger.

