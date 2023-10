TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Dialogue Technologies de la santé inc. (« Dialogue ») (TSX : CARE). La société Dialogue, dont le siège social se situe à Montréal, au Québec, offre un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Elle fournit des services à des sociétés du pays et à l'international. Plus de 2,8 millions de membres de 50 000 organisations ont accès à l'équipe de soins de santé de Dialogue.

En mars 2020, la Sun Life a déployé les services de Dialogue pour ses Clients des Garanties collectives sous le nom de Soins virtuels Lumino Santé. Plus de 800 000 Clients de la Sun Life et les membres de leur famille, incluant des employés de la Sun Life, ont accès à ce service.

Dialogue fonctionnera comme une entité autonome de la Sun Life Canada. Elle continuera d'offrir un service de qualité supérieure à ses clients et partenaires de distribution.

Le communiqué de presse d'origine lié à cette annonce est accessible ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,37 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Déclarations selon le système d'alerte

Avant la clôture de l'acquisition de Dialogue, la Sun Life, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, détenait 15 211 571 actions ordinaires émises et en circulation de Dialogue (les « actions ordinaires »), ce qui représente environ 22,6 % des actions ordinaires émises et en circulation. L'acquisition étant conclue, la Sun Life a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'environ 95 % des actions ordinaires émises et en circulation de Dialogue. Par suite de la clôture de la transaction, il est prévu que les actions ordinaires soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto (TSX) peu de temps après la date indiquée. De plus, Dialogue présentera une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie déposera une déclaration selon le système d'alerte conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, qui sera accessible dans le profil SEDAR+ de Dialogue au www.sedarplus.ca, ou auprès de David Garg, vice-président principal, gestion du capital et relations avec les investisseurs (par téléphone au 416-408-8649 ou par courriel à [email protected]), 1 York Street, 31e étage, Toronto, (Ontario) M5J 0B6. Le siège social de Dialogue est situé au 390, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H2Y 1T9. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada).

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

David Garg

Vice-président principal, gestion du

capital et relations avec les investisseurs

Tél. : 416-408-8649

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.