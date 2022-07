Près de 40 M$ pour la relance du tourisme au Québec : l'organisme de Québec obtient une aide financière de 200 000 $ de la part de DEC.

QUÉBEC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 200 000 $ à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ).

Ce soutien du gouvernement du Canada vise à aider l'organisme basé à Québec à surmonter les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 et à adopter des pratiques écoresponsables pour permettre aux entreprises québécoises d'être plus compétitives et d'atteindre les critères et les indicateurs d'une norme de certification en matière de tourisme durable reconnue internationalement.

Concrètement, l'appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, permettra à la SRÉ d'embaucher des ressources spécialisées en développement durable pour adapter son offre de service aux nouvelles attentes de sa clientèle en matière de pratiques écoresponsables du tourisme.

Association touristique sectorielle, la Société du réseau ÉCOMOMUSÉE® a été fondée en 1992 et compte 49 membres répartis dans 15 régions touristiques à travers la province. Propriétaire du concept ÉCONOMUSÉE® - une entreprise artisanale qui fait découvrir ses savoir-faire -, la Société veille à l'implantation de concepts touristiques. Elle accompagne les entreprises dans la création de véritables expériences visant la transmission de savoir-faire traditionnels des domaines des métiers d'arts, de l'agroalimentaire et d'autres pratiques du patrimoine immatériel. Le projet actuel renforcera les circuits et microdestinations et permettra à ses membres de s'adapter aux conséquences des changements climatiques et aux problématiques environnementales.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et notre gouvernement s'est engagé à accompagner les joueurs clés afin qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur. Nous sommes là depuis le début de cette crise sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire évoluera. Nous devons saisir les occasions ainsi générées pour repenser les produits et services du secteur. Nous planifions la relance économique, et elle ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique afin qu'ensemble, nous repartions plus forts, plus résilients et plus verts. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Gage de qualité touristique depuis maintenant trois décennies, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE entreprend un virage que notre gouvernement est fier de soutenir. Grâce à l'appui annoncé aujourd'hui, la SRÉ pourra se préparer pour l'avenir et mieux accompagner ses organisations membres dans une optique de développement durable. De telles initiatives sont cruciales alors que nous sommes en pleine relance du tourisme. Attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier pour vivre les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir, voilà l'une de nos priorités! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Ce projet d'accompagnement permettra à nos entreprises membres d'adopter des pratiques écoresponsables et de les guider dans une démarche structurée afin d'atteindre éventuellement une norme de certification de tourisme durable reconnue internationalement. Le projet permettra aux entreprises du réseau de se distinguer et d'augmenter leur attractivité auprès des visiteurs et des tours opérateurs qui recherchent des entreprises engagées. »

Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui confirment des investissements totalisant près de 40 millions de dollars qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

