OTTAWA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui qu'elle rajustera les droits de péage au pont Blue Water pour le trafic en direction des États-Unis dès le 1er avril 2021. Les droits de péage sont présentés dans le tableau ci-dessous avec leur valeur en dollars américains.



Droits de péage pour la

carte prépayée ConneXion Droits de péage pour le

paiement en argent

comptant et par cartes de

débit ou de crédit Devise

américaine

(CAD) (CAD) (USD) Véhicule de tourisme 4,25 $ 5 $ 3,75 $ Essieu supplémentaire 4,25 $ 5 $ 3,75 $ Véhicule commercial 4,50 $ 5 $ 3,75 $

Le dernier rajustement des droits de péage au Canada a eu lieu en novembre 2018.

Les principaux facteurs ayant une incidence sur les nouveaux droits de péage sont les besoins de fonctionnement et d'entretien continus, les tendances du travail au cours des cinq dernières années et la différence entre les deux devises. Lorsqu'elle a pris cette décision, la direction de la SPFL a tenu compte des mesures de santé publique visant à réduire la manutention et l'échange d'argent comptant et d'autres modes de paiement entre les voyageurs et les percepteurs de péage, tout en accélérant le processus de paiement pour tous les voyageurs.

Avec le rajustement des droits de péage, la SPFL continue d'inciter les voyageurs à profiter de la facilité, de la rapidité et des économies qu'offre le programme de péage prépayé sans contact ConneXion. Cette année, le programme ConneXion sera également modifié pour inclure les véhicules commerciaux. En plus d'offrir des passages à prix réduit, le programme ConneXion offre la commodité du péage automatisé et accéléré dans toutes les voies. Maintenant que le programme ConneXion est bien établi et que ses utilisateurs l'ont adopté, sa version améliorée comporte également un engagement minimal pour le rendre plus économique et plus accessible aux véhicules de tourisme. Pour vous inscrire au programme ConneXion, visitez pontfederaux.ca/conneXion.

Les autres modifications apportées aux droits de péage au pont Blue Water visent à simplifier le traitement et la classification des véhicules, notamment : l'élimination des frais pour les essieux surélevés sur les véhicules commerciaux, la modification de la classification des camionnettes dont le poids est inférieur à une tonne, qui passent de véhicules commerciaux à véhicules de tourisme, ainsi que l'élimination des droits de péage commerciaux pour les véhicules légers voyageant.

Les droits de péage au pont Blue Water sont révisés deux fois par année, et la prochaine révision des droits de péage et de la devise américaine est prévue pour le 1er octobre 2021. La présente politique des droits de péage est conforme à celle des autres ponts internationaux, qui prévoit une révision semestrielle, si nécessaire, reposant sur les besoins économiques et la valeur du taux de change.

Pour consulter les droits de péage détaillés, visitez la page des droits de péage du pont Blue Water sur notre site Web à l'adresse pontsfederaux.ca.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

