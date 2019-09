La Société des ponts fédéraux annonce aucun changement aux droits de péage au pont Blue Water

OTTAWA, le 12 sept. 2019 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait approuvé aucun changement aux droits de péage pour le pont Blue Water. Les tarifs qui entreront en vigueur sont présentés dans le tableau ci-dessous avec leur valeur correspondante en en dollars américains.



Tarif Devise américaine

(CAD) (USD) Véhicule de tourisme 4.25 $ 3.25 $ Essieu supplémentaire 4.25 $ 3.25 $ Véhicule commercial 4.50 $ 3.50 $

La dernière augmentation des droits de péages au Canada a eu lieu en novembre 2018.

La direction de la SPFL a pris cette décision en tenant compte de la tendance de la circulation au cours de la dernière année et du taux de change.

Tout en étant heureux d'annoncer qu'aucun changement de tarif n'était nécessaire, la SPFL continue d'encourager les voyageurs à tirer bénéfices de la facilité, de la rapidité et des économies réalisées grâce au programme de péage prépayé de ConneXion. En plus des passages à tarif réduit, ConneXion offre aux voyageurs un système de péage automatisé dans toutes les voies. Pour vous inscrire à ConneXion, visitez le site www.pontsfederaux.ca/conneXion.

Les droits de péage au pont Blue Water sont révisés deux fois par année et la prochaine révision des droits de péage et des équivalences en dollars américains aura lieu le 1er avril 2020. Cette politique des droits de péage est conforme à celle des autres ponts internationaux, qui prévoit une révision semestrielle, si nécessaire, reposant sur les besoins économiques et la valeur du taux de change.

Pour obtenir les droits de péage détaillés, consultez la page Droits de péage du pont Blue Water à l'adresse www.pontsfederaux.ca.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall, en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le plus haut niveau de gérance possible afin que ses ponts internationaux et ses structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

