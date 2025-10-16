TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack (DWF) est fier d'annoncer un partenariat élargi avec La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) (la « Société »). Renforçant son partenariat existant avec celui-ci, la Société Canadian Tire soutiendra désormais Oshki Wupoowane | le Fonds des couvertures (le Fonds des couvertures), une initiative nationale qui valorise les Autochtones ainsi que les projets et les organismes culturels, artistiques et éducatifs qui sont dirigés par des Autochtones.

Le Fonds des couvertures a été lancé le 30 septembre 2022 dans le cadre du parcours de vérité et de réconciliation de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC). Étroitement lié à l'histoire complexe de la couverture à points de la Baie d'Hudson, à la fois emblème canadien de longue date et symbole de préjudices coloniaux, le Fonds des couvertures a été créé après des consultations soutenues auprès d'organismes, de dirigeants et de membres de communautés autochtones à l'échelle du pays. Il a pour but de veiller à ce que le produit de la vente de la couverture soit directement versé aux peuples autochtones d'aujourd'hui.

À la suite de son acquisition de la propriété intellectuelle de HBC en juin 2025, notamment les Rayures HBC, la Société s'est engagée à perpétuer cette vision. Chaque achat d'une couverture à points de la Baie d'Hudson continuera donc à financer le Fonds des couvertures, la Société s'engageant à verser la totalité du produit net, à raison d'une somme minimale garantie de 1 000 000 $ annuellement, afin de soutenir des initiatives mises en œuvre par des Autochtones au moyen de deux volets de financement :

Les subventions pour le renforcement des capacités , qui sont pluriannuelles, servent à apporter un soutien crucial aux organismes autochtones locaux qui visent à entamer la prochaine étape de leur expansion.

, qui sont pluriannuelles, servent à apporter un soutien crucial aux organismes autochtones locaux qui visent à entamer la prochaine étape de leur expansion. Les subventions d'action pour la réconciliation appuient les projets et les événements ponctuels au sein des communautés dans l'ensemble du pays qui unissent les Autochtones et les non-Autochtones au moyen de la culture, des arts et de l'éducation.

« Bien que le Fonds des couvertures n'existe que depuis trois ans, nous constatons déjà l'impact incroyable qu'il exerce à l'échelle communautaire. La consultation que nous avons effectuée avant le lancement du Fonds des couvertures nous a permis de faire en sorte de mettre en place le modèle de financement qui conviendrait le mieux aux peuples et aux communautés autochtones. Grâce à l'engagement de la Société, nous pouvons continuer à apporter un soutien direct aux projets locaux en faveur d'une réconciliation par la culture, les arts et l'éducation », dit Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack.

Ce partenariat renforce l'engagement de la Société à l'égard des communautés autochtones, notamment sur le plan de ses activités d'entreprise, de commerce de détail et à l'échelle communautaire. En 2022, la Société a aménagé un espace patrimonial à son siège social en collaboration avec le DWF, des artistes et des conservateurs d'art autochtones ainsi que le réseau des employés autochtones de l'entreprise. Cet espace demeure à la disposition des employés qui souhaitent se renseigner sur l'héritage et la culture autochtones, ainsi qu'y réfléchir et les honorer.

« Nous sommes exceptionnellement fiers d'être les gardiens du patrimoine de HBC. Notre entreprise, l'une des plus anciennes au pays, ne prend pas cette responsabilité à la légère, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. La couverture à points de la Baie d'Hudson est un symbole canadien associé à une histoire complexe, et dans le cadre de notre relation plus étroite avec le DWF, nous nous engageons à en préserver la valeur culturelle et le fort esprit de réconciliation qu'elle représente pour des générations à venir. »

La portée et l'expertise du DWF, alliées à la protection du patrimoine de la couverture à points de la Baie d'Hudson par la Société, permettront au Fonds des couvertures d'élargir son impact et d'assurer un soutien à long terme aux initiatives autochtones.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour explorer des occasions de partenariat, veuillez visiter le site https://downiewenjack.ca/fr/the-blanket-fund/.

La Société fournira des détails concernant la disponibilité de la couverture à points de la Baie d'Hudson au cours des prochaines semaines.

