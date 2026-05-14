TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son premier trimestre clos le 4 avril 2026.

Le magasin Canadian Tire d’Ottawa (Ontario), Canada (Groupe CNW/SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS) Documents connexes VOIR PDF La Société Canadian Tire annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2026 (Groupe CNW/SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS)

Les produits consolidés ont affiché une croissance de 3,3 pour cent, et les produits du secteur Détail ont enregistré une croissance de 2,9 pour cent, ou de 5,0 pour cent, excluant la Division pétrolière 1 , grâce aux ventes de SportChek et de Canadian Tire.

, grâce aux ventes de SportChek et de Canadian Tire. Les ventes comparables consolidées 1 ont diminué de 1,0 pour cent, et ont augmenté de 3,7 pour cent sur une base cumulée sur deux ans.

ont diminué de 1,0 pour cent, et ont augmenté de 3,7 pour cent sur une base cumulée sur deux ans. Les créances moyennes brutes 1 du secteur Services Financiers ont augmenté de 3,1 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte.

du secteur Services Financiers ont augmenté de 3,1 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte. Le BPA dilué s'est établi à 2,02 $, comparativement à 0,67 $, ou 2,00 $ sur une base normalisée selon les activités poursuivies1 au premier trimestre de 2025.

« Au premier trimestre, nous avons enregistré une croissance soutenue des ventes de SportChek et de Mark's et une augmentation des produits du secteur Détail, tout en nous positionnant pour répondre à la demande printanière », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société.

« Les consommateurs canadiens demeurent résilients mais sélectifs, en accordant une importance particulière aux prix mais pas au détriment de la qualité des articles ni de l'expérience de magasinage. Dans le cadre de notre stratégie Vrai Nord, nos efforts sont entièrement axés sur la modernisation en fonction de ces besoins. »

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont diminué de 1,0 pour cent, la croissance des ventes de SportChek et de Mark's ayant été contrebalancée par la baisse enregistrée au sein du Groupe détail Canadian Tire. Les ventes comparables 1 du Groupe détail ont diminué de 2,3 pour cent. La division À l'atelier a enregistré une croissance, mais les catégories des Articles saisonniers et de jardinage ont favorisé la diminution. L'Ouest canadien a surpassé les autres régions, tandis que l'Ontario et le Québec ont connu une faiblesse saisonnière. Les ventes de la catégorie Au volant ont enregistré une croissance pour un 23 e trimestre consécutif. SportChek a enregistré une croissance des ventes comparables 1 pour un septième trimestre consécutif, soit une hausse de 3,3 pour cent. Le trimestre a été marqué par une solide performance des catégories des vêtements à l'effigie d'équipes sportives, des chaussures de sport et des biens durables. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 1,2 pour cent grâce à la hausse des ventes de la catégorie des vêtements tout-aller. Les magasins aménagés selon le nouveau concept plus grand, plus audacieux et amélioré ont aussi grandement contribué aux résultats.

Les ventes liées au programme de fidélisation ont surpassé les ventes non liées au programme, ce qui reflète la croissance du nombre de membres actifs de Récompenses Triangle et la hausse des apports liés aux partenariats de fidélisation de la Société avec RBC et WestJet lancés au premier trimestre.

La croissance des produits du secteur Détail a été solide, en hausse de 2,9 pour cent, ou de 5,0 pour cent, excluant la Division pétrolière, en raison de la hausse des livraisons en prévision des ventes du printemps et de l'été au deuxième trimestre, et du réapprovisionnement du Groupe détail.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 169,1 millions de dollars, en hausse de 117,5 millions, ce qui reflète principalement les charges de restructuration enregistrées à l'exercice précédent, et en hausse de 3,4 millions sur une base normalisée1. Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail1 est demeuré stable d'un exercice à l'autre à 50,9 millions de dollars. La marge brute en dollars du secteur Détail a affiché une augmentation en raison de la hausse des produits du secteur Détail, contrebalancée par la hausse des coûts liés aux TI et de la charge de rémunération variable.

APERÇU DES RÉSULTATS FINANCIERS

À moins d'indication contraire, toute l'information financière représente les résultats des activités poursuivies de la Société et tout écart présenté est lié au premier trimestre de 2025. Veuillez noter que les ventes comparables sont présentées de manière décalée en raison de l'exercice de 53 semaines de 2025 (c'est-à-dire que les ventes de la première semaine de 2026 sont comparées aux ventes de la deuxième semaine de 2025). Les principales données sectorielles présentées ci-dessous doivent être lues parallèlement aux états financiers consolidés intermédiaires résumés du premier trimestre de 2026 de la Société.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 3 375,7 millions de dollars, en baisse de 1,4 pour cent. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont diminué de 0,3 pour cent, et les ventes comparables consolidées, de 1,0 pour cent.

se sont chiffrées à 3 375,7 millions de dollars, en baisse de 1,4 pour cent. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière , ont diminué de 0,3 pour cent, et les ventes comparables consolidées, de 1,0 pour cent. Les ventes au détail 1 du Groupe détail ont diminué de 0,9 pour cent et les ventes comparables, de 2,3 pour cent.

du Groupe détail ont diminué de 0,9 pour cent et les ventes comparables, de 2,3 pour cent. Les ventes au détail de SportChek 1 ont augmenté de 0,7 pour cent et les ventes comparables, de 3,3 pour cent.

ont augmenté de 0,7 pour cent et les ventes comparables, de 3,3 pour cent. Les ventes au détail 1 de Mark's ont augmenté de 1,9 pour cent et les ventes comparables, de 1,2 pour cent.

de Mark's ont augmenté de 1,9 pour cent et les ventes comparables, de 1,2 pour cent. Les produits du secteur Détail se sont établis à 3 149,6 millions de dollars, en hausse de 87,8 millions, ou 2,9 pour cent. Les produits du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont augmenté de 5,0 pour cent, pour s'établir à 2 689,5 millions de dollars.

, ont augmenté de 5,0 pour cent, pour s'établir à 2 689,5 millions de dollars. La marge brute en dollars du secteur Détail s'est chiffrée à 1 034,5 millions de dollars, en hausse de 5,8 pour cent et, en excluant la Division pétrolière 1 , à 971,2 millions, en hausse de 4,9 pour cent; le taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , s'est établi à 36,1 pour cent.

, à 971,2 millions, en hausse de 4,9 pour cent; le taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière , s'est établi à 36,1 pour cent. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 50,9 millions de dollars, en hausse de 114,1 millions, et est demeuré stable d'un exercice à l'autre sur une base normalisée 1 .

. Le BAIIA 1 du secteur Détail s'est établi à 349,7 millions de dollars, en hausse de 4,6 pour cent sur une base normalisée 1 .

du secteur Détail s'est établi à 349,7 millions de dollars, en hausse de 4,6 pour cent sur une base normalisée . Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 , calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,9 pour cent à la fin du premier trimestre de 2026, comparativement à 10,4 pour cent à la fin du premier trimestre de 2025.

, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,9 pour cent à la fin du premier trimestre de 2026, comparativement à 10,4 pour cent à la fin du premier trimestre de 2025. Se reporter aux sections 4.2.1 et 4.2.2 du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Les créances moyennes brutes ont augmenté de 3,1 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, principalement favorisé par l'augmentation du nombre de comptes actifs et la croissance des ventes par cartes de crédit 1 .

. Les produits et la marge brute en dollars ont augmenté de 5,3 pour cent et de 5,1 pour cent, respectivement.

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 94,2 millions de dollars, en baisse de 2,8 millions ou 3,1 pour cent comparativement à l'exercice précédent, l'augmentation de la marge brute ayant été plus que contrebalancée par les investissements dans les activités de la Société annoncés précédemment.

Se reporter aux sections 4.3.1 et 4.3.2 du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

FAITS SAILLANTS DE CT REIT

Au cours du trimestre, CT REIT a annoncé trois nouveaux investissements représentant une superficie locative brute additionnelle d'environ 129 800 pieds carrés.

En ce qui concerne la participation de 68 pour cent de la Société dans CT REIT, des distributions d'un montant de 38,4 millions de dollars ont été reçues et comptabilisées dans les autres produits au titre du bénéfice du secteur Détail au cours du trimestre.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le premier trimestre de 2026 publié le 11 mai 2026.

APERÇU CONSOLIDÉ

Les produits se sont établis à 3 570,9 millions de dollars, en hausse de 3,3 pour cent ou 114,2 millions.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 169,1 millions de dollars, en hausse de 117,5 millions, ou 3,4 millions sur une base normalisée.

Le BPA dilué s'est établi à 2,02 $, comparativement à 0,67 $, ou 2,00 $ sur une base normalisée au premier trimestre de 2025.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 94,0 millions de dollars, comparativement à 115,9 millions au premier trimestre de 2025.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont chiffrées à 86,1 millions de dollars par rapport à 110,4 millions au premier trimestre de 2025.

se sont chiffrées à 86,1 millions de dollars par rapport à 110,4 millions au premier trimestre de 2025. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2026 devraient demeurer à l'intérieur de la fourchette de 500 millions à 550 millions de dollars annoncée précédemment.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 13 mai 2026, le conseil d'administration de la Société a déclaré des dividendes de 1,80 $ par action payables le 1er septembre 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 juillet 2026. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 6 novembre 2025, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 400 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de 2026 (l'intention de rachat d'actions de 2025-2026).

Au cours du premier trimestre de 2026, la Société a racheté un total de 335 000 actions pour un montant de 60,1 millions de dollars en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025-2026.

1) MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci-dessous au rapport de gestion du premier trimestre de 2026 désignent le rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca, et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2026

T1 2025

Bénéfice net 129,5 $ 47,0 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 107,0

27,3

Plus les éléments de normalisation, après impôt :







Coûts de restructuration --

70,3

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

13,8

Bénéfice net normalisé 129,5 $ 131,1 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 107,0 $ 111,4 $ BPA dilué normalisé 2,02 $ 2,00 $

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T1 2026

T1 2025

Bénéfice avant impôt 169,1 $ 51,6 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration --

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

18,7

Bénéfice avant impôt normalisé 169,1 $ 165,7 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé (de la perte avant impôt normalisée) du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T1 2026

T1 2025

Bénéfice avant impôt 169,1 $ 51,6 $ Moins : autres secteurs opérationnels 118,2

114,8

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail 50,9 $ (63,2) $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration --

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

18,7

Bénéfice avant impôt normalisé (perte avant impôt normalisée) du secteur Détail 50,9 $ 50,9 $

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026.

(en millions de dollars canadiens) T1 2026

T1 2025

Bénéfice avant impôt 996,0 $ 1 123,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 428,6

467,4

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 567,4 $ 656,4 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 29,7

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 69,7

18,7

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks --

(222,9)

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

8,7

Autres charges pour perte de valeur 17,0

--

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 683,8 $ 556,3 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 232,7

220,5

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 293,3

319,8

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 605,1

569,8

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 26,7 % 24,5 % Plus : impôt du secteur Détail (360,2)

(299,6)

Rendement du secteur Détail 989,3 $ 925,8 $









Total de l'actif moyen lié aux activités poursuivies 21 692,4 $ 20 863,9 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 483,0

4 353,9

Actif moyen du secteur Détail lié aux activités poursuivies 17 209,4 $ 16 510,0 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 568,0

4 340,6

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 903,9

2 654,9

Actif moyen de Franchise Trust 554,3

574,9

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 123,2

--

Capital investi moyen du secteur Détail 9 060,0 $ 8 939,6 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 10,9 % 10,4 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et les SFCT. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

BAIIA du secteur Détail et mesures connexes

Le BAIIA du secteur Détail et le BAIIA normalisé du secteur Détail servent de mesures additionnelles pour évaluer la performance des activités courantes du secteur Détail et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour satisfaire ses besoins de trésorerie, y compris les dépenses d'investissement. Le BAIIA du secteur Détail et ses dérivés successifs sont la mesure la plus directement comparable au bénéfice avant impôt, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés, et cette mesure est ajustée en déduisant les charges financières nettes (produits financiers nets) et les amortissements.

Le BAIIA du secteur Détail en pourcentage des produits est une mesure non conforme aux PCGR calculée en divisant le BAIIA du secteur Détail par les produits du secteur Détail.

(en millions de dollars canadiens) T1 2026

T1 2025

Bénéfice avant impôt 169,1 $ 51,6 $ Moins : autres secteurs opérationnels 118,2

114,8

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail 50,9 $ (63,2) $ Plus :







Amortissements1 242,5

229,2

Charges financières nettes (produits financiers nets) 56,3

54,1

BAIIA du secteur Détail 349,7 $ 220,1 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration --

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

18,7

BAIIA normalisé du secteur Détail 349,7 $ 334,2 $

1. Les amortissements présentés dans les coûts des activités génératrices de produits pour la période de 13 semaines close le 4 avril 2026 se sont chiffrés à 5,1 millions de dollars (2025 - 5,3 millions).

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.

(en millions de dollars canadiens) T1 2026

T1 2025

Total des entrées1 93,9 $ 96,9 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie 0,1

19,0

Moins :







Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 7,9

5,5

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 86,1 $ 110,4 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Croissance des ventes liées aux cartes de crédit;

Ventes comparables consolidées;

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière);

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière);

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail;

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek;

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's;

Taux de la marge brute du secteur Détail et taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière;

Créances moyennes brutes.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: https://mma.prnewswire.com/media/2979832/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E___RELATIONS_AVEC_LES_INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et à la stratégie Vrai Nord de la Société. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant : les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société; et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 13, Mise en garde relative aux informations prospectives, du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Société, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à https://www.sedarplus.ca, et https://investors.canadiantire.ca. Les informations prospectives présentées dans ce document reposent sur des renseignements, des estimations et des hypothèses à la date des présentes. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 14 mai 2026. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, ainsi que les détaillants SportChek, Sports Experts, Pro Hockey Life, Hockey Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active et d'équipement de sport. Les plus de 1 600 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

RENSEIGNEMENTS

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS