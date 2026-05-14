TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) a annoncé que les seize candidats au poste d'administrateur figurant dans sa circulaire d'information de la direction datée du 12 mars 2026 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société lors de son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui a eu lieu aujourd'hui.

Dans le cadre d'un vote à main levée, les treize candidats proposés par la direction suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société par les porteurs d'actions ordinaires. La Société a reçu de ses porteurs d'actions ordinaires les votes par procuration suivants avant l'assemblée concernant l'élection des treize candidats :

Candidat Nombre de votes

par procuration

pour % de votes par

procuration

pour Nombre

d'abstentions

par procuration % d'abstentions

par procuration Martha Billes 2 531 387 99,8 % 5 268 0,2 % Owen Billes 2 534 816 99,9 % 1 839 0,1 % Glenn Butt 2 535 246 99,9 % 1 409 0,1 % Lyne Castonguay 2 535 680 99,9 % 975 0,1 % Cathryn Cranston 2 535 580 99,9 % 1 075 0,1 % Steve Frazier 2 534 896 99,9 % 1 759 0,1 % Greg Hicks 2 535 162 99,9 % 1 493 0,1 % Colleen Johnston 2 535 134 99,9 % 1 521 0,1 % Donald Murray 2 535 410 99,9 % 1 245 0,1 % J. Michael Owens 2 534 801 99,9 % 1 854 0,1 % Christine Rupp 2 535 485 99,9 % 1 170 0,1 % Sowmyanarayan Sampath 2 535 068 99,9 % 1 587 0,1 % Justin Young 2 535 344 99,9 % 1 311 0,1 %

Dans le cadre d'un vote à main levée, les trois candidats proposés par la direction suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société par les porteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote. La Société a reçu de ses porteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote les votes par procuration suivants avant l'assemblée concernant l'élection des trois candidats :

Candidat Nombre de votes

par procuration

pour % de votes par

procuration

pour Nombre

d'abstentions

par procuration % d'abstentions

par procuration Norman Jaskolka 25 295 418 79,8 % 6 415 269 20,2 % Nadir Patel 31 016 778 97,8 % 693 667 2,2 % Cynthia Trudell 30 590 903 96,5 % 1 119 784 3,5 %

Les résultats finaux des votes dont il a été question à l'assemblée seront déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, ainsi que les détaillants SportChek, Sports Experts, Pro Hockey Life, Hockey Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active et d'équipement de sport. Les plus de 1 600 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

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SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE - RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS