VANCOUVER, BC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a conclu aujourd'hui un voyage de deux jours à Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle a rencontré divers intervenants en immigration.

La secrétaire parlementaire a commencé son voyage mardi en participant à une table ronde avec des étudiants étrangers, des anciens et des conseillers d'étudiants étrangers du Collège Langara afin de connaître leur expérience d'études au Canada.

Mardi après-midi, la secrétaire parlementaire a rencontré la professeure Antje Ellermann ainsi que des diplômés du Centre for Migration Studies de l'Université de la Colombie-Britannique afin de prendre connaissance du point de vue des universitaires relativement aux défis actuels et aux éventuelles occasions entourant le système d'immigration et de protection des réfugiés du Canada.

Mercredi matin, la secrétaire parlementaire a organisé une séance de dialogue régionale, dont le thème était « Un système d'immigration pour l'avenir du Canada », avec des intervenants clés. Cette séance a permis aux participants et à la secrétaire parlementaire d'échanger des idées et de discuter de la façon dont les politiques et les programmes d'immigration du Canada peuvent mieux répondre aux besoins des collectivités de partout au Canada.

La secrétaire parlementaire a conclu sa visite mercredi après-midi à la YWCA of Metro Vancouver, où elle a annoncé que l'organisme recevrait jusqu'à 1, 1 million de dollars sur deux ans dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées. Le financement appuiera le programme Tech Connect for newcomer women, qui aide les nouvelles arrivantes racisées ayant une formation en technologie de l'information à trouver un emploi dans la région du Grand Vancouver.

