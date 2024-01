MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC), la banque des entrepreneures et entrepreneurs du Canada, a lancé aujourd'hui un nouveau programme pilote visant à offrir aux propriétaires d'entreprise un accès facile à un soutien en matière de santé mentale.

« Nous avons entendu clairement que les entrepreneures et entrepreneurs ont besoin de plus de soutien en matière de santé mentale. Aujourd'hui, nous répondons à ce besoin. En tant que banque de développement, nous sommes là pour aider leurs entreprises à croître et maintenant, nous voulons faciliter l'accès à des services de soutien de leur bien-être », a déclaré Annie Marsolais, cheffe de la direction marketing et ambassadrice de la santé mentale à BDC.

Au cours de la phase pilote du programme, selon le principe du premier arrivé, premier servi, BDC offrira à un maximum de 550 clientes et clients, trois heures de thérapie virtuelle par l'intermédiaire de GreenShield Santé, la division des soins de santé de GreenShield, une organisation sans but lucratif de soins de santé et d'assurance. Grâce à l'offre de services en santé mentale et l'outil de jumelage personnalisé, les propriétaires d'entreprise pourront facilement entrer en contact avec la ou le thérapeute qui convient le mieux à leurs besoins. Le programme de BDC permettra également aux clientes et clients de continuer à recevoir des soins à un tarif réduit lorsque leurs trois heures auront été utilisées.

Ce programme pilote a été lancé à la suite d'un sondage de BDC qui a révélé que le coût du soutien en santé mentale est l'obstacle le plus important pour les propriétaires d'entreprise, suivi de la gêne sociale, de l'accès et du manque d'information. BDC vise à surmonter ces obstacles en offrant l'accès à une plateforme tierce disponible de partout et en tout temps, et qui fournit un soutien totalement confidentiel.

Les besoins en matière de soutien en santé mentale au Canada sont évidents. Les recherches de BDC indiquent que la santé mentale des entrepreneures et entrepreneurs s'est dégradée au cours des trois dernières années. Dans le dernier sondage de BDC, près de la moitié (45 %) des propriétaires d'entreprise du Canada ont indiqué qu'elles et ils souffraient de problèmes de santé mentale, l'inflation et l'équilibre entre le travail et la vie personnelle étant leurs principaux facteurs de stress.

« Nous savons que les propriétaires d'entreprise sont confrontés à des circonstances particulières qui peuvent engendrer des problèmes de santé mentale. Elles et ils sont soumis à une forte pression et ne sont pas toujours enclins à donner la priorité à leur santé ou à demander de l'aide. Nous voulons être leur allié et faire en sorte que trouver cette aide sera plus facile », a ajouté Annie Marsolais. « Nous voulons rendre le soutien en matière de santé mentale plus accessible et plus abordable pour les propriétaires de PME. Nous visons à ouvrir la voie à un écosystème entrepreneurial plus sain et plus durable. »

Pour en savoir plus sur la série d'études de BDC sur la santé mentale ou pour obtenir des ressources sur la santé mentale et le bien-être, consultez le site bdc.ca/bienetre.

À propos de BDC

En tant que banque des entrepreneur.es du Canada, BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter gratuitement des outils, des modèles et des articles, visitez bdc.ca ou joignez-vous à BDC sur les réseaux sociaux.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale et en soins dentaires. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

