SURREY, BC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se sont engagées à protéger notre pays et à empêcher les drogues illégales et dangereuses d'atteindre nos collectivités.

Le 16 juillet 2023, les agents frontaliers de l'ASFC au point d'entrée commercial de Pacific Highway à Surrey, en Colombie-Britannique, ont saisi environ 65 kg de cocaïne. La drogue a été découverte après qu'un chien détecteur a signalé quatre boîtes lors de l'examen d'un camion commercial. Le conducteur, un résident d'Edmonton, transportait une cargaison de produits secs à destination de Calgary (Alberta).

Le conducteur a été arrêté et placé en détention par le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC en Colombie-Britannique, ainsi que les stupéfiants présumés.

L'enquête se poursuit et le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC en Colombie-Britannique recommande de nombreuses inculpations pénales en vertu de la loi sur les drogues et substances contrôlées.

« La saisie de cocaïne annoncée aujourd'hui est le résultat direct du travail acharné et de l'expertise de nos agents de l'ASFC et de notre service de chiens détecteurs. Je suis fière de l'équipe du point d'entrée commercial de Pacific Highway et de notre important partenariat avec la GRC, car nous travaillons ensemble pour protéger nos collectivés et tenir responsables ceux qui enfreignent les lois du Canada. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette interception réussie a empêché de grandes quantités de drogues illicites, souvent mélangées à des opioïdes mortels, d'entrer dans nos collectivité. C'est aussi une démonstration de l'engagement unifié et inébranlable de l'ASFC et du programme de police fédérale de la GRC à protéger la frontière du Canada contre les éléments criminels les plus graves qui menacent notre nation. »

- La surintendante adjointe Jillian Wellard, officier responsable de l'équipe des grands projets du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC en Colombie-Britannique

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction de revenir au Canada .

peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du et l'interdiction de revenir au . Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants et l'application de la loi, consultez le site sur les saisies effectuées par l'ASFC.

Toute personne ayant des informations sur des activités transfrontalières suspectes est invitée à appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060 ou à faire un signalement en ligne.

