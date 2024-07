TRIESTE, Italie, le 2 juill. 2024 /CNW/ - L'éducation est fondamentale pour renforcer l'économie, réduire la pauvreté et créer un environnement inclusif où tout le monde a des chances égales de réussir.

Du 27 au 29 juin 2024, les ministres de l'Éducation du G7 se sont réunis à Trieste, en Italie, afin de discuter de l'importance de mettre en place des systèmes d'éducation de qualité, inclusifs et équitables et d'offrir des possibilités d'apprentissage continu. Agissant au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, sa secrétaire parlementaire, Élisabeth Brière, a participé à la réunion à titre de coprésidente pour le Canada en compagnie du ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Nello Altomare.

La secrétaire parlementaire Brière a réaffirmé l'engagement du Canada en faveur de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement postsecondaire, considérés comme essentiels pour assurer la réussite des générations actuelles et futures dans une société et un marché du travail en pleine évolution. Le budget fédéral de 2024 a alloué plus de 4,6 milliards de dollars pour renforcer la recherche et l'innovation au Canada, dont 1,3 milliard de dollars supplémentaires pour rendre l'éducation postsecondaire plus abordable, et 825 millions de dollars sur cinq ans pour augmenter les bourses d'études supérieures en recherche. Cela s'ajoute au total combiné de 38,4 milliards de dollars en subventions initiales et en prêts sans intérêt accordés par le gouvernement fédéral depuis 2016, qui a soutenu en moyenne 638 000 étudiants de niveau postsecondaire chaque année.

La secrétaire parlementaire a également rappelé que le gouvernement fédéral continue de soutenir le travail considérable accompli par les provinces et les territoires et les investissements qu'ils consentent actuellement pour améliorer la qualité de leurs systèmes éducatifs, dont ils ont la responsabilité, et les rendre plus inclusifs et équitables. Il s'agit notamment de mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, ainsi qu'un programme national d'alimentation scolaire, afin de garantir à tous les enfants le meilleur départ possible dans la vie.

En outre, la secrétaire parlementaire a souligné la nécessité de veiller à ce que les personnes vivant au Canada soient dotées des compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail de demain, en particulier dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans des initiatives de formation professionnelle, comme le programme « Compétences pour réussir », afin d'aider les personnes à acquérir les compétences nécessaires sur un marché du travail en évolution.

Le ministre Altomare et la secrétaire parlementaire Brière ont précisé que l'éducation a une incidence directe sur la réalisation de tous les droits de la personne et qu'elle est un moteur essentiel de progrès vers l'ensemble des 17 objectifs de développement durable du Programme 2030 des Nations Unies. Ils ont également indiqué qu'un système éducatif de qualité, inclusif et équitable, est essentiel à la prospérité économique et sociale du pays et contribue au bien-être des Canadiens dans toutes les provinces et tous les territoires.

Citations

« L'éducation est le meilleur cadeau que nous puissions offrir à nos enfants. C'est la base qui permet aux enfants de notre pays et du monde entier d'atteindre leur plein potentiel. Les investissements que nous réalisons maintenant contribueront à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. Ensemble, nous pouvons continuer à agir pour que chacun ait accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Ce fut un honneur de représenter le Canada à la réunion des ministres de l'Éducation du G7. Comme j'ai travaillé dans un établissement postsecondaire, j'ai pu constater par moi-même la valeur que l'éducation apporte à la vie des jeunes. Elle leur permet de libérer leur potentiel, d'élargir leurs horizons et de composer avec les complexités du monde avec confiance et clarté. Je me réjouis de poursuivre la collaboration avec les partenaires du G7 pour continuer à améliorer la qualité et le caractère inclusif et équitable de nos systèmes d'éducation. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Élisabeth Brière

« J'ai eu l'honneur de représenter le Canada à la réunion des ministres de l'Éducation du G7 qui s'est tenue à Trieste du 27 au 29 juin, au nom du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada). Au Canada, l'éducation relève de la responsabilité des provinces et des territoires. J'ai eu le plaisir de participer aux discussions sur la numérisation de l'éducation et sur la santé mentale et le bien-être, qui sont actuellement des priorités clés en matière d'éducation au Canada. En tant qu'ancien enseignant et aujourd'hui ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, je suis fermement convaincu que l'éducation est fondamentale pour préparer les enseignants et les élèves à un monde complexe et interconnecté. »

- Le coprésident du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) et ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Nello Altomare

Faits en bref

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a souligné que, dans un milieu de travail en évolution rapide, la demande d'apprentissage tout au long de la vie ne cesse de croître, aussi bien dans l'éducation formelle que dans la formation liée à l'emploi. Le Canada se classe au deuxième rang des pays de l'OCDE pour ce qui est du taux de scolarité au niveau postsecondaire. Cela témoigne de la priorité que ses gouvernements accordent à l'importance d'une éducation de haute qualité.

se classe au deuxième rang des pays de l'OCDE pour ce qui est du taux de scolarité au niveau postsecondaire. Cela témoigne de la priorité que ses gouvernements accordent à l'importance d'une éducation de haute qualité. Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé son intention de faire passer les bourses d'études canadiennes à temps plein de 3 000 $ à 4 200 $ par année et les prêts d'études canadiens sans intérêt de 210 $ à 300 $ par semaine, et de maintenir cette hausse pour une année de plus.

En 2023, le gouvernement a annoncé l'élimination permanente des intérêts sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants.

Dans le budget de 2024, le gouvernement a proposé de fournir 90 millions de dollars sur deux ans au Service d'apprentissage pour aider les apprenties et apprentis de première année dans les métiers désignés Sceau rouge du secteur de la construction et de la fabrication à trouver des débouchés auprès de petites et moyennes entreprises.

Lors du Sommet du G7, les dirigeants ont souligné l'importance de l'innovation en éducation, de la mobilité internationale des talents, des compétences numériques et de l'apprentissage continu personnalisé pour répondre à la demande de main-d'œuvre qualifiée.

Liens connexes

