LA PATINOIRE DE L'ESPLANADE TRANQUILLE : UNE PREMIÈRE SAISON RETENTISSANTE

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles se réjouissent de l'engouement du public devant la première année d'exploitation de la patinoire de l'esplanade Tranquille. La saison 2022-2023 qui s'achèvera début avril, a attiré plus de 250 000 patineuses et patineurs. Ouverte depuis le 1er décembre 2022, Montréalais·e·s, visiteurs et touristes ont profité de ce lieu unique, qui a véritablement transformé le visage du centre-ville en hiver.

Gratuite, ouverte tous les jours et en soirée, la patinoire de l'esplanade Tranquille est devenue un lieu de rendez-vous pour les personnes de tout âge voulant profiter des joies du patin, autant que d'une programmation culturelle, sportive et culinaire. Que l'on pense au festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE ou à Luminothérapie avec Au bord du lac Tranquille, expérience interactive unique sur glace, créée par les studios montréalais Normal Studio et Mirari, tous ces événements ont permis de dynamiser la patinoire et de contribuer à en faire un attrait culturel et touristique incontournable.

« Je suis très fière du vif succès de la patinoire de l'esplanade Tranquille, qui profite aux petits et grands. Ce nouvel équipement montréalais d'une haute qualité permet à la population d'embrasser la nordicité de la métropole et de profiter pleinement des joies de l'hiver. Situé en plein cœur du centre-ville, ce lieu unique est un ajout de taille qui favorise la vitalité culturelle, économique et sociale du quartier. Je remercie le Partenariat du Quartier des spectacles qui appuie et participe aux efforts de la Ville de Montréal pour assurer l'accessibilité à des activités gratuites à la population et pour garder notre centre-ville animé et accueillant » a déclaré Mme Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal.

« Plus que jamais, les Montréalais·e·s se sont approprié·e·s l'esplanade Tranquille et sa patinoire. Merci d'avoir été si nombreux au rendez-vous ! Ce succès appuie notre stratégie de programmation et d'aménagement hivernal et confirme le Quartier des spectacles comme destination toute saison. Cette réussite, nous la devons également à l'engagement et au soutien de la Ville de Montréal et de nos partenaires, j'aimerais les remercier tout particulièrement. La patinoire sera de retour en novembre prochain et je suis certaine que les Montréalais·es trépignent déjà d'impatience, comme nous, de ressortir les patins ! » a ajouté Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

FAITS SAILLANTS

Plus de 250 000 patineuses et patineurs

4 mois d'opération

100 activités et des dizaines de partenaires de programmation

Une expérience interactive sur glace

INFORMATIONS PRATIQUES

Patinoire ouverte tous les jours de 16 h à 22 h et jusqu'à 23 h vendredi et samedi.

Consultez l'horaire détaillé et les détails de la programmation sur quartierdesspectacles.com/esplanadetranquille.

Service de locations d'équipements et d'aiguisage sur place par Patin Patin.

Vestiaires et casiers disponibles.

Offre alimentaire par le restaurant Galaxie Brasserie.

Au bord du lac Tranquille

Une expérience interactive sur glace, tous les jours à 20 h 30.

Accès gratuit.

À PROPOS DE L'ESPLANADE TRANQUILLE ET DE LA PATINOIRE

Située à l'angle des rues Clark et Sainte-Catherine Ouest, l'esplanade Tranquille se veut un lieu public à échelle humaine ; la cour arrière des Montréalaises et Montréalais. Cet espace polyvalent et multigénérationnel quatre saisons propose un aménagement chaleureux, une programmation culturelle variée et une grande terrasse en été. À l'hiver, elle accueille une patinoire réfrigérée d'une surface de 1 500 m2 ouverte de novembre à avril, de jour comme de soir et accessible gratuitement. Ce lieu unique transforme le cœur culturel de la Métropole durant la saison hivernale alors qu'il propose également des activités et une projection interactive sur glace.

L'esplanade Tranquille a vu le jour grâce à la collaboration des parties prenantes et au financement des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de la Ville de Montréal. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle place publique dans le Quartier des spectacles et les espaces qui la composent, consultez le dossier de presse en ligne.

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Le Quartier des spectacles a 20 ans ! Cœur culturel de Montréal, il offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et accueille un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier propose des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Plus d'informations : quartierdesspectacles.com

PHOTOS ET VIDÉOS

Téléchargement en ligne.

Merci d'indiquer les légendes et les crédits.

