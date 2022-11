HALIFAX, NS , le 28 nov. 2022 /CNW/ - Depuis trop longtemps, les familles paient des frais de garde mensuels élevés, sont confrontées à de longues listes d'attente et ont accès à trop peu d'options en ce qui concerne les services de garde de haute qualité. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, fait en sorte que l'accès à des services de garde de haute qualité, abordables, souples et inclusifs devienne une réalité, donnant ainsi aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et rendant la vie plus abordable pour les familles partout au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, et la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle‑Écosse, l'honorable Becky Druhan, ont annoncé que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse ont atteint leur objectif commun, soit réduire les frais des services de garde réglementés de 50 % d'ici la fin de l'année pour les familles de la Nouvelle‑Écosse.

En Nouvelle‑Écosse, les frais des services de garde réglementés avaient déjà diminué de 25 % en moyenne : cette réduction était en vigueur depuis le 1er janvier 2022. À compter du 31 décembre 2022, les frais seront réduits de 25 % de plus en moyenne. Ces économies s'appliqueront aux parents d'enfants de six ans et moins fréquentant un service de garde réglementé qui fait partie du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Par example, grâce à la réduction de 50 % des frais de garde, les parents ou les tuteurs paieront 23 $ de moins par jour pour un nourrisson dans une garderie réglementée à plein temps, ce qui représente une économie d'environ 500 $ par mois ou de 6000 $ par année.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, à créer de bons emplois et à stimuler l'économie.

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape déterminante en vue de rendre les services de garde réglementés plus abordables pour les familles de la Nouvelle‑Écosse. De concert avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, nous poursuivrons nos efforts afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants et aux familles partout au Canada. »

« C'est là un jalon incroyablement important dans nos efforts pour parvenir à des services de garde d'enfants plus abordables et accessibles pour les familles. Nous savons que pour beaucoup de familles, surtout celles avec plusieurs enfants, la garde des enfants représente leur dépense mensuelle la plus importante. Maintenant plus que jamais, les familles ont besoin de services de garde d'enfants qui soient abordables et disponibles au moment et à l'endroit où elles en ont besoin. C'est pourquoi nous transformons les services de garde d'enfants en Nouvelle-Écosse et fournissons une plus grande stabilité financière pour les familles. »

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada accorde 605 millions de dollars sur cinq ans pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans cette province.

et la Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , le gouvernement du accorde 605 millions de dollars sur cinq ans pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans cette province. Le 11 octobre 2022, la Nouvelle‑Écosse a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle échelle salariale pour les éducateurs de la petite enfance, qui a donné lieu à des augmentations salariales de 14 % à 43 %, rétroactives au 4 juillet 2022.

La Nouvelle-Écosse est en bonne voie de créer 1 100 nouvelles places en services de garde réglementés d'ici la fin de 2022. Ces places font partie du plan visant à créer 9 500 nouvelles places en services de garde réglementés partout en Nouvelle‑Écosse d'ici le 31 mars 2026.

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada connaissent déjà une réduction des frais de garde d'enfants, et d'ici la fin de 2022, les frais moyens pour une place réglementée en service d'apprentissage et de garde des jeunes enfants auront été réduits de moitié partout au pays. L'objectif est que toutes les familles du Canada puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

connaissent déjà une réduction des frais de garde d'enfants, et d'ici la fin de 2022, les frais moyens pour une place réglementée en service d'apprentissage et de garde des jeunes enfants auront été réduits de moitié partout au pays. L'objectif est que toutes les familles du puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Le 17 novembre 2022, le Nunavut est devenu la première administration à réduire les frais de garde à 10 $ par jour dans le cadre du système pancanadien. Le Québec et le Yukon avaient déjà établi les frais à 10 $ par jour ou moins dans le cadre de leurs systèmes existants d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, avant la mise en œuvre des accords sur le système pancanadien.

Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Vers des services de garde à 10 $ par jour

