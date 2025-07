NATION DES OJIBWÉS BROKENHEAD, MB, territoire du traité no 1, le 4 juill. 2025 /CNW/ - L'ajout de terres aux réserves contribue au développement de communautés plus saines et plus durables chez les Premières Nations, ce qui profite à la fois à leurs propres communautés et aux communautés avoisinantes.

Aujourd'hui, le chef Gordon Bluesky de la Nation des Ojibwés Brokenhead et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'élargissement de l'assise territoriale de la Première Nation grâce au processus d'ajout de terres aux réserves.

Une parcelle de terre située dans la municipalité rurale d'East St. Paul, d'une superficie totale de 60,76 acres (24,59 hectares), a récemment été ajoutée à la Nation des Ojibwés Brokenhead. La parcelle est principalement agricole et fournira des terres pour des usages traditionnels tels que la chasse, le trappage et la cueillette, ainsi que des possibilités de développement économique.

Outre les possibilités économiques qu'elle offre, la création d'une réserve témoigne de la volonté du Canada de respecter les obligations découlant des traités et de favoriser une réconciliation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Ce nouvel ajout à la réserve constitue une autre étape importante vers la réconciliation et l'édification d'un Canada plus fort et plus uni, en partenariat avec les Premières Nations.

Citations

« Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape économique pour les Anishinaabe de Baaskaandibewiziibing, avec la réalisation partielle de nos droits fonciers issus des traités. Mon conseil et moi-même nous réjouissons de la poursuite de la collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial en vue de la réalisation de nos droits fonciers issus de traités. »

Chef Gordon BlueSky

Nation des Ojibwés Brokenhead

« Grâce à l'expansion du territoire de la Nation des Ojibwés Brokenhead, nous faisons non seulement progresser la réconciliation et nous nous acquittons des obligations qui datent du processus de revendications territoriales, mais nous créons également de nouvelles possibilités de croissance et de développement. Ce faisant, nous bâtissons un Canada plus fort, plus résilient et plus uni. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui est le résultat de la planification et du travail acharné de la Nation des Ojibwés Brokenhead. L'ajout de terres à la réserve permettra d'augmenter les possibilités de croissance économique et d'appuyer les objectifs de développement de la Nation. Je souhaite au chef Bluesky et à la Nation des Ojibwés Brokenhead beaucoup de succès et j'ai hâte de voir l'effet positif que ces terres auront sur la communauté. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les ajouts aux réserves et la création de réserves s'inscrivent dans le cadre des efforts globaux déployés par le gouvernement du Canada pour favoriser la réconciliation en facilitant l'autosuffisance des Premières Nations.

Cette parcelle a été ajoutée à l'assise territoriale de la Nation des Ojibwés Brokenhead afin de remplir les obligations découlant du processus d'octroi de droits fonciers issus de traités.

afin de remplir les obligations découlant du processus d'octroi de droits fonciers issus de traités. La Nation des Ojibwés Brokenhead est située à environ 64 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg .

est située à environ 64 kilomètres au nord-ouest de . La communauté compte 693 membres vivant dans la réserve, pour une population totale de 2 301 personnes.

