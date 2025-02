GATINEAU, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Joanne Thompson, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont annoncé la nomination de quatre nouveaux membres du Conseil national des aînés. Le Conseil consulte des personnes âgées, des intervenants et des experts pour fournir au gouvernement du Canada des conseils sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées.

L'expérience des Canadiens âgés est inestimable pour éclairer les travaux en cours du gouvernement du Canada visant à garantir que les personnes âgées vieillissent dans la dignité et dans le meilleur état de santé possible.

Voici les nouveaux membres qui ont été nommées par la gouverneure en conseil sur recommandation de la ministre Thompson et du ministre Holland :

Madame Christine Kelly , nommée pour un mandat de trois ans

Madame Christine Kelly est professeure agrégée en sciences de la santé communautaire à la faculté Rady des sciences de la santé de l'Université du Manitoba et adjointe de recherche au centre de recherche sur le vieillissement de cette même université. Elle possède des connaissances spécialisées dans les domaines des soins à domicile, du vieillissement, des études sur le handicap, des soins axés sur la personne, des méthodes qualitatives et de l'équité en santé.





Madame Susan Mooney possède trente années d'expérience dans les secteurs de la santé et des soins. En tant que gestionnaire dans le domaine des soins de santé, elle a accompagné des équipes au cours de transformations importantes et s'est occupée de populations âgées vulnérables dans le milieu des soins de longue durée pendant la pandémie. Elle possède également une vaste expérience de la prestation de divers services de physiothérapie à domicile ainsi que dans les secteurs privé et public, notamment au sein du gouvernement du Yukon et de la Régie des hôpitaux du Yukon .





Larry Duffield est un diplomate canadien de carrière qui compte 25 années de service à l'étranger en tant que haut gestionnaire responsable des programmes de développement économique et commercial et de promotion des investissements. Il défend activement les intérêts des aînés en encourageant l'inclusion, le bien-être et la santé financière. Au cours des 20 dernières années, il a été un bénévole actif et un défenseur des enjeux touchant les personnes âgées.





Michel Tremblay est un directeur accompli ayant avec une expérience avérée et des succès reconnus dans les domaines de la santé et des services communautaires, autant dans les secteurs publics que privé. Natif de la ville de Québec, il est arrivé en Ontario en 1974 où il a travaillé toute sa vie dans le domaine de la santé, dont plusieurs années dans les services communautaires, des établissements de soins de longue durée et au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, où il a été directeur régional du nord de l' Ontario .

Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Celles-ci jouent un rôle crucial dans la démocratie canadienne, car elles exercent leurs fonctions au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« Le Conseil national des aînés fournit des informations cruciales à notre gouvernement et je suis heureux d'accueillir quatre nouveaux membres, les Dr Kelly, Mme Mooney, Mr Duffield et Mr Tremblay. Ensemble, nous veillerons à ce que nos aînés continuent d'être valorisés et soutenus dans tous les aspects de la vie. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Joanne Thompson

« Je tiens à féliciter Susan Mooney, Christine Kelly, Larry Duffield et Michel Tremblay pour leur nomination au Conseil national des aînés. Leur expertise et leurs points de vue uniques seront d'une valeur inestimable pour favoriser le bien-être et la qualité de vie des aînés partout au Canada. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

Faits en bref

Depuis 2017, le Conseil national des aînés se penche sur les enjeux de l'isolement social des personnes âgées, de la participation des travailleurs âgés au marché du travail, du vieillissement positif et actif, du bénévolat, du faible revenu des aînés, et de la maltraitance et de l'exploitation financière des aînés.

Le Conseil est composé d'experts des questions relatives aux aînés et au vieillissement, de personnes ayant une expérience professionnelle au sein d'organismes qui représentent les intérêts des aînés, et de citoyens âgés.

Les membres sont choisis pour leur expertise et leur expérience des enjeux liés aux aînés. Ils sont nommés par la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé.

En octobre 2022, le gouvernement a annoncé que le Conseil national des aînés agirait comme groupe d'experts chargé d'examiner des mesures de soutien pour les Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur foyer. Le Conseil national des aînés a publié le rapport du groupe d'experts en juin 2024.

