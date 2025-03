KING-HANTS, NS, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité. Cela passe par le choix, l'abordabilité, l'inclusion et la communauté. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre justement aux personnes âgées des occasions de tisser des liens, d'obtenir du soutien et d'être plus actives dans leur communauté.

Aujourd'hui, la ministre fédérale des Aînés, Joanne Thompson, a conclu sa visite en Nouvelle-Écosse, où elle a annoncé un investissement d'un montant maximal de 149 447$ qui permettra de financer jusqu'à huit projets communautaires à King-Hants.

Ces projets aideront les aînés à demeurer actifs et informés ainsi qu'à entretenir des liens sociaux au sein de leur communauté. Ce financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2024-2025 pour des projets communautaires, les organismes ont été invités à présenter une demande de financement pour réaliser des projets qui appuient les priorités nationales de ce cycle :

soutenir le vieillissement en santé;

prévenir les mauvais traitements envers les aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

renforcer la sécurité financière.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés finance un large éventail de projets, comme des cours d'informatique en ligne, des cours de littératie financière, des séances de formation sur la prévention de la fraude, la livraison de repas et l'achat d'équipement aidant les aînés à obtenir de l'information, à maintenir leurs liens sociaux et à s'impliquer dans leur communauté.

« Les aînés méritent de vivre pleinement leur vie tout en vieillissant dans la dignité. Les projets du programme Nouveaux Horizons pour les aînés dans la région de King-Hants aideront les aînés de la région à rester en forme, à entretenir des relations sociales et à demeurer connectés. »

- La ministre des Aînés, Joanne Thompson

« Je suis ravi de voir ces huit organisations de Kings-Hants recevoir des fonds grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cet investissement global de près de 150 000 $ soutiendra directement les aînés et les diverses organisations communautaires auxquelles ils participent, en veillant à ce qu'ils restent actifs, impliqués et connectés au sein de nos communautés. Ces projets, allant de l'installation d'un nouveau sentier pédestre à Centreville à la suppression des obstacles au transport pour les aînés à West Hants, apporteront une différence tangible dans la vie des aînés de Kings-Hants, et je remercie la ministre Thompson pour son engagement continu à soutenir notre population aînée. »

- Le député fédéral de King-Hants, Kody Blois

Faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2051, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.





. D'ici 2051, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans. Le volet des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre des subventions fédérales pour des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur communauté. Les organismes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.





Les fonds du programme servent à financer des projets qui visent au moins un des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat chez les aînés et les autres générations; favoriser la participation des aînés par le mentorat; accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés; soutenir la participation et l'inclusion sociales des aînés et fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés.





Les projets financés ciblent les groupes d'aînés vulnérables, y compris les aînés autochtones, les aînés en situation de handicap, les membres de groupes racisés et les nouveaux arrivants, les membres des communautés 2ELGBTQI+, les aînés à faible revenu, les anciens combattants, les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et les personnes dont la première langue n'est ni le français ni l'anglais.





Depuis sa création en 2004, le programme a financé plus de 40 000 projets locaux et projets à grande portée dans des centaines de communautés d'un bout à l'autre du Canada . Au total, les fonds injectés par le gouvernement du Canada dépassent les 850 millions de dollars.





. Au total, les fonds injectés par le gouvernement du dépassent les 850 millions de dollars. Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets communautaires par l'entremise d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui s'est déroulé du 1er août 2024 au 12 septembre 2024.

