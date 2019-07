La ministre Tassi et la ministre Petitpas Taylor annoncent la nomination de deux nouveaux membres au Conseil national des aînés, M. Kevin McCormick et M. Omar A. Saad

GATINEAU, QC, le 16 juill. 2019 /CNW/ - Les aînés jouent un rôle important dans notre tissu social et ils contribuent à la riche diversité du Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à solliciter l'avis d'experts au sujet de questions qui concernent les aînés pour que les Canadiens puissent prendre leur retraite dans la dignité et dans le meilleur état de santé possible, tout en connaissant la sécurité sociale et économique.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, et la ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ont annoncé la nomination de deux nouveaux membres au Conseil national des aînés :

M. Kevin McCormick , président et vice-chancelier de l'Université Huntington ;

, président et vice-chancelier de l'Université Huntington ; M. Omar A. Saad , directeur national de l'exploitation, Remedy'sRx Specialty Pharmacy.

Nommés par le gouverneur en conseil, M. McCormick et M. Saad se joindront au Conseil national des aînés, organisme consultatif qui présente des recommandations au gouvernement du Canada sur des questions touchant la santé, le bien-être et la qualité de vie des aînés.

Le Conseil national des aînés joue un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de consulter la population canadienne - en commandant des recherches, en mettant sur pied des panels d'experts et des tables rondes et en organisant des réunions de consultation - de même que de produire des avis à l'intention du gouvernement sur des enjeux concernant les aînés.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes‑femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.



« C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à M. Kevin McCormick et à M. Omar A. Saad au Conseil national des aînés. Leur expertise représentera une belle contribution pour le Conseil et pour l'important travail qu'il accomplit en nous aidant à concevoir des politiques, des programmes et des services pour améliorer la santé et le bien-être des aînés du Canada. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Le Conseil national des aînés est à l'écoute des Canadiens; il tient compte des perspectives uniques des aînés, de leur famille et des organismes qui les représentent, de même que d'experts et d'autres intervenants. Il fait part de ce qu'il entend au gouvernement du Canada, pour nous permettre de continuer à mettre en place des programmes et des politiques qui répondent aux besoins changeants des aînés du Canada. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé



Les aînés constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Depuis 2007, le Conseil national des aînés a examiné des enjeux concernant l'inclusion sociale des aînés, la participation à la population active des Canadiens âgés, le faible revenu chez les aînés, le vieillissement positif et actif, le bénévolat ainsi que les mauvais traitements envers les aînés.

