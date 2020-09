HAMILTON, ON, le 10 sept. 2020 /CNW/ - À mesure que l'économie canadienne s'adapte aux conséquences de la COVID-19, la santé et la sécurité des travailleurs constitue un élément fondamental de la réouverture et de la relance de notre économie. Afin de soutenir l'économie, le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer que les employeurs et les employés disposent des ressources dont ils ont besoin pour effectuer un retour au travail sécuritaire et responsable.

Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé un nouveau financement de 2,5 millions de dollars sur deux ans pour le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST), afin qu'il puisse continuer à fournir de précieux conseils aux entreprises et travailleurs canadiens. Depuis le début de la pandémie, le CCHST a publié des fiches conseils sur son site Web, a offert gratuitement des cours en ligne et a mis sur pied le forum virtuel « Échange d'information sur la pandémie » où les entreprises peuvent mettre en commun des ressources et des conseils. Ce nouveau financement permettra au CCHST de poursuivre son important travail, y compris la création d'un plus grand nombre de documents d'orientation propres aux divers secteurs et de nouveaux outils d'apprentissage en ligne pour aider les milieux de travail canadiens à fonctionner en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19.

Ce financement s'inscrit dans la réponse coordonnée du CCHST, des autorités de santé publique et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à la COVID-19 visant à s'assurer que les entreprises disposent de l'ensemble des outils et ressources nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs tout au long de la pandémie et par la suite.

« La pandémie de COVID-19 a engendré des difficultés sur de nombreux fronts pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Alors que de plus en plus de milieux de travail rouvrent, la santé et la sécurité des travailleurs est prioritaire. Ce nouveau financement accordé au CCHST permettra aux milieux de travail de bénéficier de davantage de conseils et de renseignements alors qu'ils prennent des mesures pour fonctionner de façon sécuritaire et responsable durant la pandémie. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

« Le besoin de renseignements et d'outils fiables pour protéger la santé des travailleurs n'a jamais été aussi grand. Ce soutien financier offert par le Programme du travail donnera au CCHST une capacité encore plus grande de fournir des conseils et des modules d'apprentissage en matière de santé et de sécurité pour des secteurs et des professions à risque élevé. Cela aidera les employeurs à acquérir rapidement les connaissances dont ils ont besoin pour assurer une réouverture et un retour au travail sécuritaires et ordonnés pour tous. »

- Anne Tennier, présidente et directrice générale du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Le CCHST a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail . Son mandat consiste à promouvoir le bien-être des travailleurs canadiens en offrant des renseignements, de la formation, de l'éducation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être.

. Son mandat consiste à promouvoir le bien-être des travailleurs canadiens en offrant des renseignements, de la formation, de l'éducation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. Afin d'aider les professions à risque élevé et les industries et les services essentiels à mener leurs activités en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19, le CCHST a élaboré une série de fiches-conseils ayant trait à la pandémie et les a mises gratuitement à la disposition du public sur son site Web. Les fiches-conseils sont conçues de manière à pouvoir être utilisées et personnalisées par les entreprises et les organisations afin de protéger les travailleurs contre la maladie et de prévenir la propagation de l'infection.

Le CCHST offre le forum en ligne « Échange d'information sur la pandémie » pour permettre aux entreprises et aux organisations de mettre en commun leurs pratiques exemplaires et leurs ressources liées à la pandémie.

