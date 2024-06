GATINEAU, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. L'objectif fondamental du Programme de développement durable à l'horizon 2030 consiste à relever les défis sociaux, économiques et environnementaux les plus urgents à l'heure actuelle, notamment la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. Le Canada appuie sans réserve le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et il travaille en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux afin d'appuyer et d'accélérer les progrès en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable.

Puisqu'il ne reste que six ans d'ici 2030, il est plus crucial que jamais de rendre compte des progrès réalisés par le Canada. Que l'on pense aux organisations de la société civile qui construisent des logements abordables ou encore aux entreprises qui transforment leurs activités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens jouent un rôle dans la mise en œuvre du Programme 2030 et peuvent tirer profit de ses retombées.

Lors de son allocution virtuelle dans le cadre du Forum sur la finance sociale, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a souligné la première année d'existence du Fonds de finance sociale ainsi que les importants travaux réalisés au sein de l'écosystème de la finance sociale. L'innovation sociale et la finance sociale jouent un rôle important dans la concrétisation des objectifs de développement durable en appuyant les organismes à vocation sociale et les efforts qu'ils déploient pour relever les différents défis socioéconomiques et environnementaux. La ministre a aussi profité de l'occasion pour annoncer la publication du rapport intitulé Agir ensemble : Rapport annuel de 2024 du Canada sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable. Ce rapport présente les progrès marqués par le Canada à l'échelle nationale et internationale relativement à l'atteinte des objectifs de développement durable en prévision du prochain forum politique de haut niveau des Nations Unies, qui se tiendra en juillet.

La ministre Sudds a mentionné les principaux progrès dont le rapport fait état, par exemple la collaboration continue du Canada avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et d'autres intervenants dans le contexte de l'élaboration du programme national d'alimentation scolaire dans les écoles, qui a pour but d'offrir des repas sains à l'école à 400 000 enfants de plus. La ministre a également parlé du processus continu de mise en œuvre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, de concert avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, afin d'atténuer les difficultés financières des familles et des personnes à faible revenu. Sur le plan international, elle a souligné les efforts déployés par le Canada pour concrétiser les objectifs, ce qui comprend notamment la mise en œuvre de programmes d'aide internationale partout dans le monde en partenariat avec 185 organisations canadiennes, conformément à la Politique d'aide internationale féministe du Canada.

Le rapport annuel de 2024 du Canada fait état de différents points de vue exprimés par des organisations et des particuliers, entre autres les provinces et les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les jeunes, les organisations de la société civile et les principaux intervenants. Ensemble, nous créons un avenir plus équitable.

Pour lire le rapport dans son intégralité, consultez la page suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/rapport-annuel-2024-odd.html

Citations

« Pour créer un avenir meilleur, il faut travailler sans compter, se fixer des objectifs ambitieux et se dévouer à la tâche. Le gouvernement du Canada a clairement exprimé sa volonté de relever les défis les plus urgents de notre époque et d'atteindre nos objectifs de développement durable, au pays et à l'étranger. Nous entamons maintenant la seconde moitié du Programme de développement durable à l'horizon 2030, et nous continuerons de tirer parti des progrès réalisés et de travailler ensemble afin de bâtir un monde où personne ne souffre de la faim, ne se sent en danger et n'est laissé pour compte. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« La Politique d'aide internationale féministe du Canada vient rompre les cycles intergénérationnels de pauvreté, tout en favorisant une croissance économique inclusive à l'échelle mondiale. Le gouvernement prend des mesures pour appuyer l'atteinte des objectifs de développement durable au Canada, et parallèlement, nous travaillons à promouvoir l'égalité des genres, les droits de la personne et la résilience aux changements climatiques pour rendre notre monde meilleur. »

- Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen

Faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies. Le Programme 2030 comporte 17 objectifs et 169 cibles qui visent à relever les défis sociaux, économiques et environnementaux les plus pressants à l'heure actuelle.

Le Rapport annuel de 2024 donne suite à l'engagement du Canada d'informer régulièrement et de façon transparente les Canadiennes et Canadiens à propos des progrès réalisés en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Il met l'accent sur les cinq objectifs qui seront examinés lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable en 2024 : Pas de pauvreté (ODD 1); Faim « zéro » (ODD 2); Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13); Paix, justice et institutions efficaces (ODD 16); Partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17).

Le Canada fait rapport sur les progrès marqués dans la réalisation des ODD depuis 2022. Le premier rapport annuel, intitulé Agir ensemble - Rapport annuel de 2021 du Canada sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable, a été suivi d'un examen national volontaire, dont les résultats ont été présentés dans le cadre du Forum politique de haut niveau de 2023.

Liens connexes

