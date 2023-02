Le gouvernement du Canada accorde un financement pour faciliter l'accès aux activités sportives communautaires et éliminer les obstacles à la pratique du sport organisé

CHARLOTTETOWN, PE, le 17 févr. 2023 /CNW/ - L'une des priorités du gouvernement du Canada est d'éliminer les obstacles à la pratique du sport parmi les populations sous-représentées afin d'accroître leur participation.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a souligné l'octroi de plus de 106 000 dollars à sept organismes locaux de l'Île-du-Prince-Édouard pour la tenue d'activités sportives communautaires. Ces fonds sont distribués par des organismes à l'échelle nationale ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

La ministre St-Onge a également souligné que SportJeunesse Canada a octroyé 84 000 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir 74 organismes communautaires de la province.

Les activités sportives organisées par les groupes financés qui travaillent sur le terrain, allant de l'aviron au judo en passant par le baseball et le patinage artistique, contribueront à réduire les obstacles qui entravent la participation au sport, en particulier dans les communautés noires, autochtones et racisées ou parmi les groupes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Citations

« En appuyant le sport communautaire, notre gouvernement réitère son engagement à rendre nos communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important quand il est question de gagner en confiance et d'acquérir des compétences de chef de file. Il permet aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement. Le sport doit donc être accessible à tout le monde; chacun mérite d'avoir la possibilité de pratiquer un sport et une activité physique. »



-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le sport nous permet d'être plus heureux et d'adopter un mode de vie sain. Nous devrions tous avoir la chance d'avoir un corps et un esprit sains. Nous nous engageons à soutenir les mesures qui nous aideront à atteindre notre objectif : bâtir un système sportif canadien plus inclusif qui répond aux besoins de tout le monde. »



-- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« Les systèmes sportifs inclusifs et accessibles contribuent à bâtir des communautés plus saines. Grâce à cet investissement, nous pourrons éliminer des obstacles qui nuisent à la pratique du sport, en plus de promouvoir un sens de la collectivité et un sentiment d'appartenance, en particulier chez les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les groupes 2ELGBTQI+. En tant que gouvernement, nous avons l'intention de veiller à ce que toute la population puisse participer à des activités abordables, accessibles et axées sur les résultats, et ainsi améliorer le bien-être en général. Cette mesure nous permettra justement de réaliser ces objectifs. »



-- Sean Casey, député de Charlottetown

Les faits en bref

Cet investissement aidera les organismes communautaires à faciliter l'accès aux activités sportives organisées et à éliminer les obstacles à la participation aux sports.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

Liste des projets financés à l'Île-du-Prince-Édouard grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés.

Les fonds sont distribués à des organismes communautaires par des organismes à l'échelle nationale ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Liste des projets financés à l'Île-du-Prince-Édouard grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous*

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada)

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) a affecté 10 500 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir trois organismes communautaires de l'Île-du-Prince-Édouard :

Direction des écoles publiques/Go! West PEI École secondaire Colonel Gray/Gray Fit Fitness École intermédiaire Birchwood/Diverses activités - basketball, soccer, baseball

Femmes et sport au Canada

Femmes et sport au Canada a affecté 5 000 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir un organisme communautaire de l'Île-du-Prince-Édouard :

Camp de vélo de montagne de Brookvale

Judo Canada

Judo Canada a affecté 4 000 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir un organisme communautaire de l'Île-du-Prince-Édouard :

Club de judo Rikidokan

Commonwealth Sport Canada

Commonwealth Sport Canada a affecté 42 700 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir un organisme communautaire de l'Île-du-Prince-Édouard :

Association des services aux immigrants et réfugiés de l'Île-du-Prince-Édouard

Rowing Canada Aviron

Rowing Canada Aviron a affecté 43 804 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir un organisme communautaire de l'Île-du-Prince-Édouard :

Aviron IPE

SportJeunesse Canada, Île-du-Prince-Édouard

SportJeunesse Canada a affecté 84 000 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous pour soutenir 74 organismes communautaires de l'Île-du-Prince-Édouard :

3rd Degree Training Academy of Swimming Excellence Association de hockey mineur d'Alberton Club de patinage les Silver Blades d'Alberton Baseball - Cornwall et la région Baseball - Côté nord Baseball - Stratford Baseball - Summerside Association de hockey mineur de Belfast CENTRE BELL ALIANT Association de hockey mineur de Borden Capital Area Recreation Inc. Association des sports de balle, niveau mineur, de Cardigan Club aquatique les Bluephins de Charlottetown Programme de patinage CanPower de Charlottetown Club de patinage artistique de Charlottetown Association de hockey mineur de Charlottetown Association de ringuette de Charlottetown Les Tigers de Charlottetown Club de football Timberwolves de Cornwall Dance Virtuosa Basketball d'East Prince Club de soccer Ramblers d'Eliot River Association de hockey mineur d'Évangéline Programme Première présence Association de hockey mineur Georgetown/ Cardigan Club de judo Gravity Académie de gymnastique de l'île Association de hockey mineur de la région de Kensington Club de patinage artistique de Kensington Équipe de hockey majeur midget le Wild de Kensington Association de hockey mineur de Montague Association de ringuette de Montague Association de hockey mineur de Morell École de natation Mr. Bill Association de hockey mineur de North River Association de hockey mineur North Star Association de hockey mineur de Northumberland Club de patinage artistique O'Leary Association de hockey mineur d'O'Leary Passion Elite Association de hockey mineur de Pownal Club de taekwondo Rodd's Association de ringuette de Rustico Centre équestre Sandstone Association de hockey mineur de Sherwood/ Parkdale Association de soccer les Rangers de Sherwood/ Parkdale Club de patinage de Sherwood/Parkdale Club de karaté Shotokan Association de hockey mineur de Souris Association de ringuette de Souris Équipe de baseball les Slammers de Souris Association de hockey mineur de South Side Club de gymnastique St. Louis Gymnos Centre équestre Storybook Stables/Aventures Club de soccer de Stratford Club de natation Dolphin de Summerside Club de patinage artistique de Summerside Académie des arts martiaux de Summerside Association de hockey mineur de Summerside Association de ringuette de Summerside Club de gymnastique Saultos de Summerside Club de soccer unifié de Summerside Centre aquatique et de conditionnement physique pour la famille TCAP Association de hockey mineur de Tignish Club de patinage artistique les Silver Wings de Tignish Club de judo Toshidokan Association de hockey mineur de Tyne Valley Centre équestre Venture Stables Club de gymnastique Victory École de karaté de West River Association de softball West Royalty Club de soccer les Royals de Winsloe/Charlottetown

* La liste comprend le financement prévu au 17 janvier 2023 et soumis par les organismes à l'échelle nationale. La liste finale des organismes bénéficiaires peut varier.



Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada

