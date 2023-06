L'investissement contribuera à éliminer les obstacles à la pratique du sport et à multiplier les possibilités de participer à des activités sportives organisées à l'échelle communautaire

GATINEAU, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il renforce l'estime de soi et le leadership tout en permettant aux Canadiens et Canadiennes de s'épanouir sur les plans physique, affectif et social.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui que Canoe Kayak Canada recevra une aide financière pouvant atteindre 404 700 dollars dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Cet investissement soutiendra la mise sur pied de programmes de canoë-kayak accessibles et destinés à des groupes dignes d'équité, au moyen de divers projets. Il contribuera à la formation des instructeurs, ainsi qu'à la fourniture de matériel et de ressources aux dirigeants des communautés et aux participants.

L'initiative Le sport communautaire pour tous aide les organismes nationaux à organiser des activités sportives communautaires plus accessibles et à réduire les obstacles qui entravent la pratique du sport, en particulier au sein des communautés noires, autochtones, racisées et 2ELGBTQI+ ainsi que chez les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

« L'une des principales priorités de notre gouvernement est d'aider les Canadiens et les Canadiennes de tous âges à adopter un mode de vie plus sain. Nous savons que des obstacles importants nuisent encore à la pratique du sport. C'est pourquoi nous investissons dans des organismes comme Canoe Kayak Canada afin de contribuer à bâtir des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Ensemble, nous rendons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible pour tout le monde d'un bout à l'autre du pays. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Les Canadiens et Canadiennes ont besoin de faire des activités sportives et récréatives pour être en forme physiquement et mentalement, pour développer un sentiment d'appartenance à leur communauté et pour avoir du plaisir. Apprendre à pagayer en canoë ou en kayak est l'une des expériences estivales les plus typiquement canadiennes, et davantage de personnes devraient avoir la chance d'en profiter. Je suis fier du partenariat de notre gouvernement avec Canoe Kayak Canada, car il nous permet de soutenir les gens d'ici dans leur quête d'un mode de vie sain et heureux. J'espère que je verrai encore plus de Canadiens et Canadiennes passer du temps sur l'eau avec leurs amis cet été. À vos pagaies! »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« Nous éprouvons une immense gratitude à l'égard de Sport Canada et de la ministre St-Onge pour le soutien accordé. Le canotage est un sport inclusif pratiqué par de nombreux Canadiens tout au long de leur vie. Grâce au soutien du gouvernement, nous faisons tomber davantage de barrières et accueillons un plus grand nombre de participants dignes d'équité qui pourront désormais vivre de merveilleuses expériences sur l'eau et hors de l'eau. »

- Kenna Robins, directrice du développement des programmes nationaux, Canoe Kayak Canada

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à accroître la participation au sport, en particulier au sein des communautés noires, autochtones et 2ELGBTQI+ ainsi que chez les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Canoe Kayak Canada est un organisme sportif national qui, avec ses membres provinciaux, offre des programmes et des services liés au sport afin de promouvoir la pratique du canoë et du kayak au Canada. L'organisme est également responsable du canotage compétitif à l'échelle nationale au Canada. Canoe Kayak Canada est un organisme regroupant des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des bénévoles, des employés et des supporteurs de partout au pays.

