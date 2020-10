GATINEAU, QC, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Deb Schulte, a fait la déclaration suivante :

« Tous les ans le 1er octobre, nous soulignons la Journée nationale des aînés. Cette journée sert à rendre hommage à nos aînés canadiens pour ce qu'ils ont fait pour nous et nos collectivités.

Cette année, toutefois, les choses seront différentes. Alors que les aînés sont toujours confrontés à l'isolement et à l'incertitude causés par la pandémie de COVID-19, j'invite tous les Canadiens à prendre contact de façon sécuritaire avec les aînés qui partagent leur vie, à leur rendre hommage et à les remercier pour les énormes contributions et sacrifices qu'ils ont faits pour leur famille et collectivité. Ils offrent une expérience, des connaissances et des souvenirs riches qui nous inspirent au quotidien.

En ce jour, il est essentiel de se souvenir des générations de Canadiens qui nous ont précédés. Nous sommes là grâce au courage dont nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont fait preuve pour bâtir un avenir meilleur.

En cette Journée nationale des aînés, montrez votre amour, votre gratitude et votre appréciation pour les aînés qui partagent votre vie. Faites-le en toute prudence : appelez-les, lancez une conversation vidéo ou envoyez-leur un message texte.

Et joignez-vous à la conversation avec le mot-clic #JournéeNationaleDesAînés ou visitez la page Aînés au Canada sur Facebook. »

