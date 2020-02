La ministre Schulte annonce un investissement pour soutenir les aînés atteints de démence dans la région de Waterloo

WATERLOO, ON, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Le soutien à la santé et au bien-être des aînés, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. La démence a un impact important et croissant au Canada - plus de 432 000 Canadiens âgés de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de démence. D'autres ne sont toujours pas diagnostiqués, peut-être en raison de la stigmatisation ou d'autres obstacles.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, a annoncé un investissement de trois millions de dollars dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) pour un projet dirigé par le Schlegel‑UW Research Institute for Aging. Le projet créera des partenariats intergénérationnels pour les aînés souffrant de démence légère à modérée et leurs aidants dans les communautés de la région de Waterloo.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions dont le but est de soutenir les projets qui contribuent à améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés, et à favoriser l'inclusion sociale et l'engagement des aînés canadiens dans leurs communautés. Le budget de 2019 a investi 100 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le PNHA.

En collaboration avec ses partenaires, le Schlegel-UW Research Institute for Aging comblera l'écart entre la recherche, l'éducation et la pratique en favorisant les interactions entre les étudiants, les enseignants et les membres de la communauté. Le projet établira des rôles significatifs pour les adultes plus âgés dans leur communauté en augmentant les liens avec les jeunes, en désignant des programmes communautaires auxquels les aînés atteints de démence légère à modérée peuvent participer et en éduquant les étudiants afin de leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur la démence.

Le Schlegel-UW Research Institute for Aging est l'un des candidats retenus à la suite d'un appel d'énoncés de projet lancé en décembre 2018 dans le cadre du volet de financement pancanadien du PNHA, qui soutient les organisations qui élaborent des approches collaboratives et innovantes en vue d'accroître l'inclusion sociale des aînés. Un financement pouvant atteindre 60 millions de dollars sur cinq ans sera investi dans ces projets qui ont débuté à l'automne 2019.

Citations

« Le gouvernement du Canada accroît l'autonomie des aînés vulnérables en investissant dans des possibilités qui leur permettent de tirer avantage de leur communauté et d'y contribuer. Ce projet aidera à améliorer la vie des aînés souffrant de démence, de leurs familles et de leurs aidants. Il augmentera l'inclusion sociale et le bien-être des aînés et aura un impact significatif dans la communauté ».

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Toutes les heures, environ neuf aînés reçoivent un diagnostic de démence au Canada, et il n'existe aucun traitement à l'heure actuelle. Des projets comme celui-ci contribuent à bâtir un pays dans lequel les personnes atteintes de démence et les aidants sont valorisés et soutenus. Nous sommes fiers de travailler avec le Schlegel‑UW Research Institute for Aging pour améliorer la qualité de vie des aînés à Waterloo et renforcer notre communauté ».

- L'honorable Bardish Chagger, Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo

« Ce projet nous donne l'occasion non seulement d'offrir nos ressources pour personnes atteintes de démence à la communauté, mais aussi de contribuer à favoriser les partenariats et l'innovation entre les générations. J'ai hâte de voir comment la région de Waterloo pourra mieux soutenir nos aînés grâce à ce projet. »

- Josie d'Avernas, directrice générale, Schlegel-UW Research Institute for Aging

Faits en bref

À Waterloo , plus de 10 000 personnes de plus de 65 ans sont atteintes de démence. D'ici 2020, ce nombre devrait augmenter de 34 % pour atteindre plus de 13 500 personnes.

, plus de 10 000 personnes de plus de 65 ans sont atteintes de démence. D'ici 2020, ce nombre devrait augmenter de 34 % pour atteindre plus de 13 500 personnes. À ce jour, les projets pancanadiens du PNHA ont permis de mettre plus de 47 000 aînés en contact avec des soutiens et des services dans leurs communautés afin de réduire l'isolement social. En outre, plus de 5 600 professionnels et bénévoles ont été formés pour déterminer les besoins des aînés et y répondre.

Les aînés forment le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près d'un quart de la population canadienne.

. D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près d'un quart de la population canadienne. L'été dernier, le gouvernement fédéral a lancé la première stratégie nationale sur la démence au Canada , soutenue par un investissement de 50 millions de dollars. Cette stratégie améliorera la qualité de vie des aînés souffrant de démence et garantira que leurs aidants - qui sont en majorité des femmes - ont accès aux ressources dont ils ont besoin, y compris aux services de soutien en santé mentale. Le gouvernement fédéral a également investi 20 millions de dollars supplémentaires pour aider les organismes communautaires qui soutiennent les aînés souffrant de démence et 31,6 millions de dollars dans la recherche.

Le gouvernement du Canada investit dans des projets pancanadiens soutenant les aînés

