La ministre Schulte annonce un investissement de 1,4 million de dollars pour les aînés de la Nouvelle-Écosse, notamment pour la rénovation de la Légion royale canadienne à Wolfville

WOLFVILLE, NS, le 11 fév. 2020 /CNW/ - Les aînés ont bâti le Canada que nous connaissons et aimons. Les aînés d'aujourd'hui vivent plus longtemps et sont plus actifs qu'auparavant, mais un trop grand nombre d'entre eux souffrent encore d'isolement social. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les aînés à rester informés, engagés et impliqués dans leur communauté.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, a annoncé un investissement de plus de 1,4 million de dollars pour soutenir 77 projets en Nouvelle-Écosse qui amélioreront la qualité de vie des aînés et favoriseront l'inclusion sociale. Ce financement est le résultat de demandes retenues dans le cadre du plus récent appel de propositions du volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

La ministre Schulte a fait cette annonce lors d'une visite à la filiale de Wolfville (Nouvelle‑Écosse) de la Légion royale canadienne, qui recevra 25 000 dollars pour entreprendre des rénovations et moderniser ses appareils. Ce financement aidera à augmenter la participation des activités communautaires telles que des soirées de cartes, des groupes d'exercice et d'autres activités sociales. Le financement aidera la Légion royale canadienne de Wolfville à continuer à offrir des petits-déjeuners, des ateliers de confiture, des activités sociales (thé et autres) qui favorisent la participation et l'inclusion sociales des aînés.

PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de soutenir des projets qui contribuent à améliorer le bien-être des aînés et à favoriser leur inclusion sociale et leur engagement dans leurs communautés.

D'autres projets du PNHA qui soutiendront les aînés et leurs communautés seront annoncés dans les prochains mois.

Citations

« Ces projets importants du Programme Nouveaux Horizons pour les ainés contribuent à faire en sorte que les aînés s'engagent et restent actifs. En offrant des possibilités aux aînés de créer des liens, de se soutenir, de partager de l'information et de contribuer à leur communauté, nous leur donnons les moyens d'agir et contribuons à leur bien-être. Ensemble, nous pouvons donner aux aînés la reconnaissance, le respect et l'admiration qu'ils méritent . »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Nos aînés ont tellement à offrir et je suis fier de l'investissement du gouvernement du Canada visant à faire en sorte que des organisations comme la Légion de Wolfville puissent demeurer des lieux de rassemblement dynamiques pour nos communautés, en particulier pour nos aînés. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir des communautés inclusives pour tous. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants

« La Légion royale canadienne de Wolfville, filiale 74, est très reconnaissante de ce financement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ces fonds permettront à la Légion d'effectuer les importantes rénovations prévues dans le bâtiment. Une fois rénové, le centre offrira une ressource précieuse. Nous sommes impatients d'accroître nos services non seulement pour les anciens combattants et leur famille, mais aussi pour Wolfville dans son ensemble, en particulier pour les résidents âgés. »

- Donn Miles, président de La Légion royale canadienne, filiale 74

Les faits en bref

Les aînés constituent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près d'un quart de la population canadienne.

Les aînés qui sont socialement isolés se rendent plus souvent aux urgences, prennent davantage de médicaments, font des chutes plus fréquemment et entrent plus tôt dans un établissement de soins.

Chaque année, les organisations sont invitées à soumettre une demande de financement pour des projets communautaires dans le cadre du PNHA par l'entremise d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui sont approuvés dans le cadre de l'appel de propositions 2019-2020, qui s'est déroulé du 15 mai au 21 juin 2019.

Le gouvernement du Canada investit environ 50 millions de dollars par année pour soutenir les projets communautaires du PNHA qui contribuent à aider les aînés dans leur communauté et qui favorisent leur santé et leur bien-être.

investit environ 50 millions de dollars par année pour soutenir les projets communautaires du PNHA qui contribuent à aider les aînés dans leur communauté et qui favorisent leur santé et leur bien-être. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 dollars de subventions et, depuis 2018, de petites subventions pouvant atteindre 5 000 dollars sont offertes aux organisations qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

Le financement des projets communautaires appuie les activités qui mobilisent les aînés et qui répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : le bénévolat, le mentorat, améliorer la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, la participation sociale et l'aide à l'immobilisation.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 26 300 projets dans des centaines de communautés partout au Canada , un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 537,7 millions de dollars.

Produit connexe

Liens connexes

Liens connexes

