La ministre Schulte annonce un investissement dans un projet visant à établir des liens entre les aînés et les jeunes en Nouvelle-Écosse

NEW GLASGOW, NS, le 10 févr. 2020 /CNW/ - Les aînés sont un élément important du Canada et ils ont apporté d'innombrables contributions à notre pays. Ils ont participé à la création de notre nation et continuent de contribuer à son succès. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que ses programmes et services favorisent le vieillissement en santé et l'intégration sociale des aînés.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte a annoncé un investissement de plus de 3,4 millions de dollars dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour un projet mené par le Collège d'éducation permanente de l'Université Dalhousie (CEP-Dal), qui contribuera à accroître l'inclusion sociale des aînés à New Glasgow, Truro et Kentville.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de soutenir des projets qui aident à améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés canadiens et de favoriser leur inclusion sociale et leur engagement dans leur communauté. Le budget de 2019 a prévu un investissement de 100 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le PNHA.

En collaboration avec ses partenaires, le CEP-Dal travaille à la mise en place d'un programme de mentorat visant à encourager la formation de liens intergénérationnels. Grâce à cette initiative, les aînés pourront communiquer à des jeunes et à de jeunes adultes les compétences et les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur carrière et leurs expériences de vie. En agissant en tant que mentors, des aînés aideront des jeunes de la Nouvelle-Écosse à explorer les différents cheminements de carrière, tout en se rapprochant de leur communauté et en s'y impliquant davantage.

Citations

« Le gouvernement du Canada habilite les aînés en investissant dans des possibilités qui leur permettent de profiter de leur communauté et d'y contribuer. Ce projet permettra aux aînés de communiquer leurs connaissances et établira des liens avec les jeunes générations. Il est important de reconnaître et de valoriser la contribution et l'expérience des aînés dans notre société. Les projets comme celui-ci contribueront à accroître l'inclusion sociale et le bien-être des aînés et leur permettent d'avoir une influence significative sur leurs communautés. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Les aînés du Canada ont bâti le pays que nous connaissons et que nous aimons aujourd'hui, et ils méritent d'avoir la possibilité d'être des membres actifs et engagés de leur communauté. En permettant aux aînés de partager leur expérience professionnelle avec les jeunes de chez nous, ce projet aidera les membres de notre communauté à acquérir de l'expertise en début de carrière et permettra aux aînés de redonner à la communauté. C'est un projet gagnant pour tous. »

- Sean Fraser, député de Nova-Centre

« L'initiative Mentoring Plus met à profit les vastes connaissances et l'expertise de l'importante population d'aînés de la Nouvelle-Écosse pour aider les jeunes adultes à explorer et à se connecter à différents parcours professionnels. Avec le soutien financier du volet pancanadien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous pouvons mettre en œuvre ce programme dans trois communautés et contribuer à soutenir les jeunes dans un moment décisif de leur carrière tout en facilitant des interactions sociales significatives et solides pour les aînés. »

- Deep Saini, président de l'Université Dalhousie

Les faits en bref

Le projet se poursuivra jusqu'au 30 octobre 2023. Le CEP-Dal collabore avec des organisations participantes à New Glasgow , Truro et Kentville (Nouvelle-Écosse).

, et (Nouvelle-Écosse). Les aînés socialement isolés se rendent plus souvent aux urgences, consomment plus de médicaments, tombent plus souvent et sont placés plus tôt en institution.

À ce jour, les projets pancanadiens du PNHA ont permis de mettre plus de 47 000 aînés en contact avec des soutiens et des services dans leurs communautés afin de réduire l'isolement social. En outre, plus de 5 600 professionnels et bénévoles ont été formés pour déterminer les besoins des aînés et y répondre.

Le gouvernement du Canada investit 13 millions de dollars par année pour appuyer les projets pancanadiens du PNHA qui ont de véritables répercussions dans les communautés et soutenir de grandes initiatives qui répondent aux besoins sociaux croissants des aînés.

investit 13 millions de dollars par année pour appuyer les projets pancanadiens du PNHA qui ont de véritables répercussions dans les communautés et soutenir de grandes initiatives qui répondent aux besoins sociaux croissants des aînés. Les aînés forment le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne.

Documents connexes

Communiqué : Le gouvernement du Canada investit dans des projets pancanadiens soutenant les aînés

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Mobiliser les aînés, renforcer les collectivités

Programmes et services pour les aînés

Investir dans la classe moyenne : Budget 2019

Une retraite sûre et digne pour les Canadiens

Collège d'éducation permanente de l'Université Dalhousie

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Scott Bardsley, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Aînés, 613-295-1761, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca