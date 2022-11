SURREY, BC, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a mis l'accent sur son plan pour continuer à gérer sainement l'économie et à être là pour les Canadiennes et les Canadiens. Afin d'aider les familles à faire face à l'augmentation du coût des produits quotidiens, le gouvernement offre un soutien ciblé aux Canadiennes et aux Canadiens qui en ont le plus besoin, notamment en doublant le crédit pour la TPS pour 11 millions de Canadiens admissibles, en bonifiant l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'aider 4,2 millions de Canadiens, en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis pour les diplômés d'aujourd'hui et de demain et en investissant dans des programmes de perfectionnement et de formation plus robustes pour les jeunes.

Le gouvernement met également en place son plan exhaustif visant à rendre le logement plus abordable, notamment en aidant les personnes à économiser en vue d'acheter une maison et en sévissant contre la revente précipitée de propriétés. Il présente aussi un plan ambitieux pour renforcer l'industrie et bâtir une économie carboneutre prospère afin d'offrir des possibilités et des emplois.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a rencontré des étudiants de l'Université polytechnique Kwantlen pour souligner les mesures que prend le gouvernement pour appuyer les étudiants. L'Énoncé économique de l'automne propose d'éliminer de façon permanente les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis. La moitié des étudiants de niveau postsecondaire du Canada comptent sur les prêts d'études pour payer les droits de scolarité et répondre à leurs besoins essentiels pendant leurs études. En moyenne, un étudiant qui a contracté un prêt d'études économisera 410 $ par année en raison de l'élimination des intérêts sur son prêt.

Parmi les autres mesures présentées pour rendre la vie plus abordable, mentionnons les suivantes :

Aider les jeunes Canadiens à économiser plus rapidement pour une mise de fonds grâce au nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, qui permettra aux éventuels acheteurs d'une première propriété d'économiser jusqu'à 40 000 $ à cette fin en franchise d'impôt.

Mettre en place un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, qui aidera les familles de partout au Canada à accueillir un membre de leur famille âgé ou un fils ou une fille en situation de handicap qui doit revenir à la maison.

Fournir des versements anticipés de l'Allocation canadienne pour les travailleurs, afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés, mais qui sont souvent les plus essentiels.

Grâce à la Stratégie emploi et compétences jeunesse, fournir aux jeunes, surtout ceux qui sont issus des communautés marginalisées, le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour acquérir des compétences et de l'expérience, ce qui leur assurera de réussir sur le marché du travail.

Grâce à la Stratégie emploi et compétences jeunesse, fournir aux jeunes, surtout ceux qui sont issus des communautés marginalisées, le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour acquérir des compétences et de l'expérience, ce qui leur assurera de réussir sur le marché du travail.

L'économie canadienne fait face à des vents contraires ressentis à l'échelle mondiale depuis une position de force fondamentale : un taux de chômage qui frôle un creux historique (au moins 500 000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie travaillent), la plus forte croissance économique des pays du G7 cette année, une cote de crédit triple A et les plus faibles ratios de la dette nette au PIB et du déficit au PIB du G7. Les Canadiens peuvent avoir confiance que le pays surmontera tous les obstacles et prospérera.

Citation

« Lors de ma rencontre avec des étudiants de l'Université polytechnique Kwantlen, une chose est apparue évidente, c'est que le coût de la vie est devenu plus élevé pour tous les Canadiens, y compris les étudiants. C'est pourquoi, dans son Énoncé économique de l'automne, notre gouvernement élimine de façon permanente les intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et aux apprentis, ce qui permettra aux étudiants emprunteurs d'économiser en moyenne 410 $ par année. Grâce aux améliorations apportées récemment au Programme d'aide au remboursement, les étudiants et les nouveaux diplômés peuvent aussi attendre de gagner au moins 40 000 $ par année avant de rembourser leurs prêts. L'ensemble de ces mesures permettra de s'assurer que les jeunes ont accès aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour terminer leurs études, avoir plus d'argent dans leurs poches et réussir leur transition vers le marché du travail. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID‑19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

1. Rendre la vie plus abordable :

Éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente.

Créer une nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs trimestrielle pourvue de paiements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés.

Donner suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part.

Réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

2. Investir dans les emplois, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous :

Lancer le nouveau Fonds de croissance du Canada , qui contribuera à attirer au Canada des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du Canada , faire croître l'économie et créer de bons emplois;

, qui contribuera à attirer au des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du , faire croître l'économie et créer de bons emplois; Instaurer des crédits d'impôt à l'investissement importants pour les technologies propres et l'hydrogène propre qui aideront à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et favoriser des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées;

un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et favoriser des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées; Instaurer une nouvelle taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada ;

; Mettre sur pied le Centre de formation pour les emplois durables et investir dans un nouveau volet lié aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de doter les travailleurs des compétences requises pour les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

