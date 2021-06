GATINEAU, QC, le 17 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a affecté de manière disproportionnée la vie des personnes en situation de handicap au Canada et dans le monde. Elle a aussi mis en lumière les inégalités de longue date qui affectent négativement leur santé, leur sécurité financière et leur bien-être social. Cette semaine, les représentants de pays partout dans le monde se sont réunis virtuellement à la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations Unies. La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a dirigé la délégation canadienne et a partagé le plan visant à bâtir en mieux et à faire progresser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les efforts de la relance.

La ministre Qualtrough a prononcé une allocution au cours de la session d'ouverture de la Conférence et a réitéré l'engagement continu du Canada afin de maintenir ses obligations au titre de la CDPH. La ministre a fait part des expériences et des leçons apprises au Canada en ce qui a trait au soutien aux personnes en situation de handicap pendant la pandémie, y compris l'application du principe d'inclusion du handicap dans les mesures canadiennes d'urgence et les plans de relance économique.

La ministre a aussi annoncé que pour la toute première fois, le Canada présente une candidate à l'élection de 2022 du Comité des droits des personnes handicapées. Cette étape importante souligne l'engagement continu du Canada de même que la priorisation des droits de la personne et des enjeux des personnes en situation de handicap. À la suite d'une recherche ouverte et transparente d'un candidat ou d'une candidate, Laverne Jacobs a été choisie pour représenter le Canada. Mme Jacobs est professeure agrégée et doyenne associée de la recherche et des études supérieures de la faculté de droit de l'Université de Windsor. Elle possède une vaste expérience éducationnelle et professionnelle en droit, en enjeux touchant les personnes en situation de handicap, et en droit de la personne - y compris les droits des personnes en situation de handicap. À titre de membre du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, elle a statué et assuré la médiation dans des affaires de discrimination. Elle a également rédigé un examen du contexte législatif de la Loi canadienne sur l'accessibilité et conseillé des organisations nationales de personnes en situation de handicap sur l'interprétation de la CDPH et son application dans la législation canadienne.

Enfin, la ministre Qualtrough a mis en lumière le récent lancement du processus d'engagement public avec les Canadiens pour guider l'élaboration du tout premier plan canadien pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le questionnaire accessible, maintenant disponible en ligne, permet aux Canadiens de fournir des commentaires et de partager des idées sur les secteurs prioritaires du plan. Les secteurs comprennent la sécurité financière, l'emploi, les espaces ouverts aux personnes en situation de handicap et l'élaboration d'une approche moderne du handicap au sein du gouvernement du Canada. Les Canadiens peuvent accéder et remplir le questionnaire en ligne d'ici le 31 août 2021. Plus d'informations sont disponibles sur notre page web d'engagement.

« C'est pour moi un honneur de diriger la délégation canadienne à la Conférence des États parties et de partager avec nos partenaires internationaux les avancées significatives que nous avons fait cette année. Partager aussi comment nous faisons face et controns les inégalités causées par la pandémie. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir pour assurer une relance fondée sur les principes d'égalité, de lutte contre la discrimination, de la participation et de l'inclusion. Le gouvernement du Canada demeure fortement résolu à bâtir un Canada inclusif et sans obstacle, où personne n'est laissé de côté. »

Cette année marque la 14e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. La Conférence s'est tenue du 15 au 17 juin 2021.





Le thème de cette année était « Rebâtir en mieux : réponse à la COVID-19 et relance; répondre aux besoins, réaliser les droits et contrer les impacts socioéconomiques sur les personnes en situation de handicap ».





Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a décrété que l'approche du Canada en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la réponse à la pandémie de COVID-19 était l'une des meilleures et parmi les pratiques les plus prometteuses.





Le Comité de la CDPH est formé de 18 experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de réélection pour un mandat. Les élections se font par vote secret aux deux ans afin de remplacer les membres dont le mandat se termine. Les élections auront lieu en 2022.

