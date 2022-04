SHERBROOKE, QC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) - Par l'intermédiaire du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, était dans les Cantons-de-l'Est. Lors d'une visite à l'entreprise Amecci, en compagnie d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, elle a souligné les investissements du budget de 2022, dont ceux qui contribueront à une économie forte, en croissance et résiliente. Elle a également saisi l'occasion pour faire l'annonce d'une contribution remboursable de 221 250 $ accordée par DEC à l'entreprise familiale. Cette contribution permettra à Amecci d'acquérir un nouvel équipement de découpe laser et de procéder à des améliorations locatives pour ainsi augmenter sa productivité et poursuivre sa croissance.

Les trois piliers du budget de 2022

Le premier pilier du budget investit dans les Canadiens et dans des mesures pour rendre la vie plus abordable. Les mesures liées au logement contenues dans le budget de 2022 permettront au Canada de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années, d'aider les Canadiens à épargner et à acheter leur première maison, d'interdire les investissements étrangers dans le logement canadien et de mettre un frein aux pratiques injustes qui font grimper le prix du logement pour les Canadiens. Le budget de 2022 comprend des investissements pour permettre aux travailleurs canadiens d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain et facilitera l'accueil des immigrants qualifiés dont notre économie a besoin pour qu'ils soient ici, chez eux. Il prévoit d'autres investissements importants dans les services de garde d'enfants abordables, dans notre système de soins de santé publique et dans l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le deuxième pilier du budget de 2022 investit dans la croissance économique et l'innovation qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Il lancera notamment un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des dizaines de milliards de dollars en investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et établira une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget propose aussi de mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des milliers d'emplois de qualité et tirera parti d'un besoin croissant des minéraux utilisés dans tout, depuis les téléphones jusqu'aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

Le troisième pilier du budget de 2022 investit dans l'économie propre. Pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes à tirer profit de la transition mondiale vers une économie propre, le budget de 2022 comprend de nouveaux incitatifs pour le développement de technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. En plus d'investir davantage dans la protection de nos terres, de nos lacs et de nos océans, le gouvernement rendra l'achat de véhicules zéro émission plus abordable pour les Canadiens, mettra en place et élargira un réseau national de bornes de recharge de véhicules zéro émission et effectuera de nouveaux investissements dans l'énergie propre.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citations

« Les PME sont au cœur de notre économie et de nos collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Je suis ravie du soutien que le gouvernement apporte à Amecci. Grâce à cette contribution, l'entreprise pourra augmenter sa productivité afin de demeurer un fournisseur de choix et compétitif. Le budget de 2022 prévoit des investissements ciblés pour appuyer des entreprises comme Amecci afin de soutenir la croissance économique du Canada à long terme. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Des entreprises qui, comme Amecci, se distinguent par la grande variété et par la spécificité de leurs produits doivent constamment s'ajuster à la demande du marché. C'est pourquoi le gouvernement doit continuer de les appuyer afin qu'elles demeurent compétitives et qu'elles contribuent à la croissance de notre économie. Et c'est précisément ce que fait notre gouvernement en accordant cette contribution à cette entreprise familiale de chez nous. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Chez Amecci, nous avons toujours su nous démarquer dans l'adversité par notre créativité et notre innovation et aujourd'hui ne fait pas exception. Avec l'objectif de rester compétitif et de faire face au défi de la pénurie de main-d'œuvre, l'investissement pour acquérir cette nouvelle machine de découpe laser fera pour nous toute la différence. Nous devions trouver un moyen d'augmenter notre capacité de production et d'automatiser au maximum ce service dans notre plan de transformation. Sans cette aide de DEC, rien de tout ça ne serait possible. »

Michel Lequin, président, Amecci

Les faits en bref

Depuis 1988, Amecci fabrique, transforme et distribue à travers toute l'Amérique du Nord plus de 2000 produits abrasifs de haute qualité. Une gamme complète aux usages multiples, destinée au marché industriel pour le traitement du bois, de la carrosserie, du métal et des matériaux de composites. Équipée à la fine pointe de la technologie, Amecci se distingue par la grande variété et par la spécificité de ses produits. Aujourd'hui, Amecci est considéré comme l'un des plus grands transformateurs de produits abrasifs au Canada.

